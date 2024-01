Darts-WM 2024: Raus im Viertelfinale! Debakel für van Gerwen gegen Williams

Checkout - der Darts-Podcast powered by SPORT1

Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit

Williams, der in der dritten Runde Martin Schindler bezwungen hatte, steht erstmals im Halbfinale der PDC-WM . Dort bekommt er es am Dienstag mit Luke Humphries oder Dave Chisnall zu tun.

Englisches Halbfinale bei Darts-WM 2024

WM-Halbfinale! So viel Preisgeld hat Littler jetzt schon sicher

Er betonte zudem, dass er ohne Ehrfurcht vor van Gerwen rangegangen war. „Michael weiß, dass ich vor ihm keine Angst habe. Ich habe überhaupt keine Angst. Ich habe zum richtigen Zeitpunkt das Richtige gemacht, er hat die Doppel verpasst, ich habe sie getroffen. Ich hätte das auch 5:1 gewinnen können“, tönte „Shaggy“. Er traut sich nun auch den Titel zu, „aber ich musste noch nie so eine lange Distanz wie Best of 9 spielen“.