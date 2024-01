Darts-WM 2024: Was für ein Drama! Das größte Comeback der Geschichte

Die Darts-WM 2024 hat ihr nächstes unfassbares Drama erlebt - ein historisches! Rob Cross hat mit seinem Viertelfinal-Auftritt den Alexandra Palace begeistert, Chris Dobey den schon sicher geglaubten Sieg entrissen und für eines der größten Comebacks der WM-Geschichte gesorgt! (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1)

Der an 8 gesetzte Weltmeister von 2018 war fast schon ausgeschieden, ehe er zu einer nie dagewesenen Aufholjagd blies. Mit außerordentlicher Nervenstärke drehte der 33-Jährige einen 0:4-Satz-Rückstand zum 5:4-Sieg - das gab es noch nie!

Nach einer Machtdemonstration gegen Johnny Clayton (4:0) im Achtelfinale fand Cross in seinem Viertelfinale zunächst überhaupt nicht zu seinem Spiel. Dobey dagegen dominierte das Match zunächst fast nach Belieben - ehe er einbrach und das Spiel für ihn zum Albtraum wurde.

Denn plötzlich zeigte Cross sein bestes Darts und gewann Leg um Leg, Satz um Satz. Im entscheidenden neunten Satz musste es nach 2:2 an Legs in die Verlängerung - in der Cross die Oberhand behielt und den historischen Sieg perfekt machte.

Dobey düpiert Cross mit 161er-Highfinish

Im 16. Spiel gegeneinander (Bilanz jetzt: 8:8) begannen beide Darts-Profis mit einem Break-Festival, ehe der erste Leg-Sieg nach Anwurf für Dobeys Satzgewinn zum Start sorgte. Im zweiten Satz gewann Cross endlich seinen ersten Anwurf und spielte dann sieben perfekte Darts samt Elf-Darter zum Break - aber Dobey legte jetzt erst richtig los!

„Hollywood“ schraubte seinen Average sukzessive nach oben und ließ dem Weltmeister von 2018 keine lange keine Luft zum Atmen. Besonders bitter für „The Voltage“ wurde es im vierten Satz: Nachdem Cross auf Sicherheit gespielt hatte, checkte Dobey die 161 aus und stellte mit diesem Highfinish auf 2:0 in Sätzen.

Anschließend sah Cross lange kein Land mehr. Es folgten sechs gewonnene Legs in Serie für Dobey und das 4:0. Erst im fünften Satz durfte Cross durchatmen und kam zu seinem ersten Satz-Gewinn.

Irre Wende! Cross gelingt Historisches

Dann plötzlich der Bruch im Spiel - und Drama pur! Nachdem auch Satz Nummer sechs an Cross ging, fand Dobey langsam zurück zur Anfangsform und erspielte sich im siebten Satz seinen ersten Matchdart - der er aber liegenließ.

Cross blühte weiter auf, auch Dobey spielte stark, und so ging der Thriller in den entscheidenden neunten Satz.

Cross checkte 130 über Bullseye zum Break aus und setzte so ein neuerliches Ausrufezeichen! Aber auch Dobey blieb im Spiel (Drei-Dart-Average: 99,84) und nach 2:2 in Legs ging es in die Verlängerung.

Die Entscheidung im achten Leg: Cross checkt 70 mit Triple-18 und Doppel-8 aus, gewinnt den Decider mit 5:3 und das irre Spiel mit 5:4. Am Ende steht mit 100,7 ein dreistelliger Average zu Buche - und der Einzig unter die Top 4 dieser WM.

Cross unter Top 4 - jetzt gegen Littler oder Dolan

Mit dem Erreichen des Halbfinals festigt Cross im Live-Ranking der PDC Order of Merit seinen sechsten Platz. Sollte er auch ins Endspiel einziehen, winkt Rang vier.