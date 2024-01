Darts-WM 2024: "16-Jährige performen nicht so" - Littler macht legendären Kommentator fassungslos

„16-Jährige performen nicht so, die verhalten sich nicht so wie er“, sagte der Experte fast schon ungläubig. Vor allem die Auftritte abseits des Oche imponieren Mardle. „Er ist so gelassen in den Interviews, er lässt sich nie hinreißen. Du chillst nicht vor einem WM-Halbfinale!“ (DATEN: Spielplan der Darts WM 2024)