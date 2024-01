Darts-WM 2024: Große Ehre für Darts-Ikone Russ Bray

Bereits vor dem Spiel wurde er für seinen Einsatz über vier Jahrzehnte gewürdigt und in die Hall of Fame der PDC aufgenommen.

„Unglaublicher Moment für mich“

„Dies ist ein unglaublicher Moment für mich. Es kommt nicht oft vor, dass ich verlegen bin aber das ist eine unglaubliche Ehre für mich. Ich möchte mich bei allen Beteiligten der PDC bedanken, mit denen ich in den letzten 27 Jahren zusammengearbeitet habe und das Spiel zu dem gemacht haben, was es heute ist“ sagte Bray im Gespräch mit der PDC.

Er würde sich auf seine neue Rolle als PDC-Botschafter freuen und kündigte an, dass er immer noch in der PDC Asian und der World Series of Darts tätig sein werde.