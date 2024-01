Darts-WM: Final-Sensation um Wunderkind Littler ist perfekt!

Littler - großer Bewunderer von Rekordweltmeister Phil Taylor - ist der jüngste WM-Finalist der Geschichte und wäre bei einem Sieg der mit Abstand jüngste Weltmeister vor Adrian Lewis, der bei seinem ersten Triumph 2011 25 war. In jedem Fall wird es am Mittwoch eine Weltmeister-Premiere geben: Cross war der letzte verbliebene Turnierteilnehmer, der die Trophäe schon einmal errungen hatte.

Das Duell wurde von Beginn auf höchstem Niveau geführt: Ein stark startender Cross holte sich Satz 1 mit einem Drei-Dart-Average von 108,67, den er in Satz 2 zeitweise auf über 115 (!) steigerte und „Luke the Nuke“ damit früh massiv unter Druck setzte.

In den folgenden Durchgängen spielte sich Littler dann mehr und mehr in einen spektakulären Rausch, riss die Partie mit einer 3:1-Satzführung an sich und gab sie nicht mehr her. Routinier Cross kämpfte zwar selbst bis zum Schluss auf hohem Niveau gegen die Niederlage an und war am Ende trotzdem nur Zaungast der großen Littler-Show.