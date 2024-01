Darts-WM: Noch besser als Littler! Humphries mit irrer Gala ins Finale

Darts-WM: Humphries auf noch höherem Niveau als Littler

„Cool Hand Luke“ brillierte gegen den hoffnungslos unterlegenen Williams mit einem Average, der bis kurz vor Ende der Partie über 110 lag. Am Schluss waren es 108,74 (Williams: 94,93), was auch Littlers Gala gegen Ex-Weltmeister Rob Cross in den Schatten stellte. Auch die Checkout-Quote (60 Prozent) und die Zahl der 180er von Humphries bewegten sich auf Top-Niveau. (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit)