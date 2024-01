Darts-WM: Humphries nach Sieg über Littler Weltmeister

Topfavorit Luke Humphries hat bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace den märchenhaften Aufstieg von „Wunderkind“ Luke Littler gestoppt und sich erstmals zum Weltmeister gekrönt. Der 28-jährige Engländer setzte sich in einem hochklassigen Finale gegen seinen Landsmann mit 7:4 durch - und verhinderte damit den historischen Titelsturm des erst 16 Jahre alten „Prince of the Palace“.