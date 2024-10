Darts-Paukenschlag! Van Leuven löst WM-Ticket furios - Sherrock zittert noch

SPORT1 20.10.2024 • 08:37 Uhr Noa-Lynn van Leuven sichert sich mit einem dominanten Sieg über die Weltranglisten-Erste Beau Greaves ihr Ticket für die Darts-WM im Ally Pally. Fallon Sherrock zittert heute noch.

Noa-Lynn van Leuven hat sich zum ersten Mal das Ticket für die Darts-WM im Ally Pally gesichert - und wie!

Die Niederländerin gewann am Samstag das erste von zwei Turnieren der PDC Women‘s Series in Leicester in fulminanter Manier. Die 28-Jährige besiegte im Finale das vielgerühmte Juwel Beau Greaves mit 5:3 - und einem herausragenden Average von 109,64. Van Leuven ist damit nicht mehr aus den Top 3 der Order of Merit der Women‘s Tour zu verdrängen.

Van Leuven löst Ticket für die Darts-WM

Die Transgender-Frau van Leuven - die in diesem Jahr immer wieder begleitet war von oft hässlichen Kontroversen um ihr Geschlecht - hatte vor ihrem Final-Triumph über Greaves auch Trina Gulliver (4:2), Kelly Haverson (4:0), Mikuru Suzuki (4:1), Hannah Meek (4:1), Lisa Ashton (5:4) und Lorraine Hyde (5:3) besiegt.

Greaves - die das zweite Turnier des Tages am Samstag gewann - liegt auf Platz 1 der Weltrangliste und hätte sich auch schon mit ihrem Sieg beim World Matchplay der Frauen im Sommer schon für die WM qualifiziert. Sie nimmt ihr Anrecht aber nicht wahr und nimmt stattdessen an der WM des PDC-Konkurrenzverbands WDF teil, so dass Platz 2 und 3 über das Ally-Pally-Ticket entscheiden.

Platz 3 hat aktuell Fallon Sherrock inne, die Entscheidung, ob sie das zweite Ticket für das am 15. Dezember beginnende WM-Spektakel bekommt (LIVE im TV auf SPORT1), fällt heute mit den letzten beiden Turnieren der Serie, ebenfalls in Leicester. Suzuki und Ashton sind als Konkurrentinnen Sherrocks noch in Reichweite. Bislang ist Sherrock die einzige Frau, die je ein Match bei der WM gewonnen hat, die allen Geschlechtern offensteht.