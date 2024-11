Darts-WM 2025: Sonderregel für Littler

SPORT1 26.11.2024 • 20:11 Uhr Die Darts-Stars können bei der anstehenden WM wieder richtig abkassieren. Der Turniersponsor spendet erneut für jede 180, stellt aber auch eine hohe Prämie für Neun-Darter in Aussicht. Für Top-Spieler Luke Littler gibt es sogar eine Sonderregel.

Bei der Darts-WM (ab 15. Dezember LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de) können die Stars mit ihren Höchstleistungen wieder richtig absahnen und zusätzlich auch wieder etwas Gutes tun.

Wie die PDC bekanntgab, wird es bei der WM wieder Sonderprämien für Neun-Darter und 180er geben. Hauptsponsor Paddy Power wird erneut für jede 180 der Spieler je 1.000 Pfund an „Prostate Cancer UK“ spenden, eine Organisation, die sich in Großbritannien für Themen rund um den Prostatakrebs einsetzt. Zusätzlich wird der Wettanbieter auch Neun-Darter im Turnier belohnen. Satte 180.000 werden für jedes perfekte Spiel ausgeschenkt.

Die Summe wird dabei gleichmäßig auf drei Empfänger aufgeteilt. So werden 60.000 Pfund ebenfalls an „Prostate Cancer UK“ gehen, 60.000 Pfund an den Spieler, der den Neun-Darter wirft, und 60.000 Pfund an einen Fan, der sich zu dem Zeitpunkt im Alexandra Palace befindet.

Darts-WM: Sonderregel für Littler

95 von 96 Spielern haben bei der WM so die Chance richtig abzukassieren. Da es sich beim Turniersponsor Paddy Power um einen Wettanbieter handelt, sind nur Spieler, die mindestens 18 Jahre als sind und theoretisch auch legal wetten dürfen, für das extra Preisgeld berechtigt. Mit Luke Littler würde ein Top-Star, der in dieser Saison schon mit vier Neun-Dartern begeistern konnte, eigentlich in die Röhre schauen. Littler wird erst im Januar 18, wäre für das extra Preisgeld also zu jung.

Doch Littler hat Glück, für den 17-Jährigen gibt es bei dieser WM eine Sonderregel. Denn PDC-Partner „Village Hotels“ hat nun angekündigt, für den Fall eines Neun-Darters die 60.000 Pfund-Prämie zu übernehmen, sodass auch Littler bei einem perfekten Leg extra Geld bekommen würde.

„Wenn man betrachtet, was Luke bisher schon alles für den Sport getan hat und auch wegen unseres engen Verhältnisses zur PDC, haben wir uns gedacht, dass es nicht sein kann, dass einer der größten Darts-Stars keine Chance auf dieses Preisgeld hat und so haben wir uns dazu entschieden, unseren Teil dazu beizutragen“, erklärte ein Vertreter der Hotelkette in der Pressemitteilung der PDC: „Wenn dies nun Luke inspiriert für einen magischen Moment zu sorgen und es zusätzlich bedeutet, dass noch mehr Geld an eine gute Sache geht, ist es nur eine kleine Summe, die wir bezahlen müssen.“