Darts-WM 2025: Der Spielplan der PDC Weltmeisterschaft - wer wartet auf Schindler und Co?

SPORT1 25.11.2024 • 22:09 Uhr Im Dezember steht mit der Darts-WM ein echtes Highlight an. Bei der Weltmeisterschaft in London greifen alle Top-Spieler nach dem wichtigsten Titel im Darts. Nach der Auslosung stehen nun die möglichen Duelle fest. Der Spielplan der Darts-WM in der Übersicht.

Nur noch knapp drei Wochen bis zum größten Darts-Highlight der Saison! Bei der Darts-WM (ab 15. Januar täglich LIVE auf SPORT1 im TV, Livestream und auf YouTube), die auch in diesem Jahr wieder im Alexandra Palace in London stattfindet, wollen 96 Spieler der Nachfolger von Weltmeister Luke Humphries werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Cool Hand Luke“ ist natürlich auch bei dieser WM am Start. Wie die Auslosung zum Turnier ergab, trifft er in seinem Zweitrunden-Match, dass traditionell am Abend des ersten Turniertages ausgetragen wird, auf den Sieger der Partie zwischen Thibault Tricole und Joe Comito.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Schweres Programm für Niko Springer

Die sechs deutschen Teilnehmer haben durchaus schwere Aufgaben vor sich, gerade die vier ungesetzten Spieler erwischte es teilweise knüppeldick. So treffen Niko Springer und Kai Gotthardt auf zwei Spieler, die bei der WM schon für Furore gesorgt haben.

Springer muss gleich in der ersten Runde gegen den letztjährigen Halbfinalisten Scott Williams antreten. Sollte er es schaffen, den Engländer zu schlagen, würde in der zweiten Runde mit dem ehemaligen Weltmeister Rob Cross gleich der nächste Kracher warten. Gotthardt dagegen trifft auf Alan Soutar, der bei der WM immerhin schon zweimal im Achtelfinale stand.

{ "placeholderType": "MREC" }

Schwer wird es auch für Florian Hempel, der auf den immer gefährlichen Jeffrey De Zwaan trifft. Der Niederländer qualifizierte sich in letzter Sekunde für die WM. Beim letzten Qualifikationsturnier in Wigan sicherte sich De Zwaan das Ticket und schaltete dabei im Viertelfinale mit Paul Krohne eine weitere deutsche Hoffnung aus. In der zweiten Runde wartet auf den Sieger Daryl Gurney. Ricardo Pietreczko erwischte dagegen einen machbaren Gegner. Er trifft auf den chinesischen Außenseiter Xiaochen Zong. Bei einem Sieg ginge es in Runde zwei dann gegen Gian van Veen.

Darts-WM: Deutsches Top-Duell im Achtelfinale?

Die deutschen Top-Spieler Martin Schindler und Gabriel Clemens erwischten dagegen für ihre Zweitrunden-Matches machbare Aufgaben. Schindler trifft auf den Sieger der Partie zwischen Callan Rydz und Romeo Grbavac. Clemens spielt gegen den Gewinner aus Niels Zonneveld und Robert Owen. Als gesetzte Spieler müssen beide deutschen Darts-Stars erst in der zweiten Runde ins Turnier einsteigen.

„Bei der WM gibt es keine leichte Auslosung mehr. Jeder kann jeden schlagen. In Bezug auf meine potenziellen Gegner ist Callan Rydz sicher der Favorit. Aber auch Romeo Grbavac ist ein fantastischer Spieler, der immer für Überraschungen gut ist. Meine Quote gegen Rydz ist sehr gut, aber das würde bei einem möglichen Duell nicht zählen. Hier bei der WM geht es von vorne los. Egal wer: ich muss und werde mein Bestes geben“, sagte Martin Schindler der PDC Europe nach der Auslosung.

Im späteren Turnierverlauf könnte es dann auch zum direkten Duell der deutschen Nummer eins und der deutschen Nummer zwei kommen. Sollten beide Spieler ins Achtelfinale einziehen, käme es dort zum direkten Aufeinandertreffen. Dafür müssten Schindler und Clemens auf dem Weg ins Achtelfinale aber auch noch harte Brocken aus dem Weg räumen. In der dritten Runde könnte auf Schindler Dimitri Van den Bergh warten. Clemens muss mit Dave Chisnall sogar einen noch stärkeren Gegner ausschalten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Keine Wiederauflage des WM-Finals

Betrachtet man den Turnierbaum genauer, werden einige spannende Konstellationen der diesjährigen WM deutlich. So könnte es zum Beispiel auch schon im Achtelfinale zum Duell der ehemaligen Weltmeister Gary Anderson und Michael van Gerwen kommen. Der Sieger dieser Begegnung würde in der Theorie dann übrigens auf den Sieger eines möglichen deutschen Duells treffen.

Zu einer Neuauflage des letztjährigen Finalspiels zwischen den beiden Top-Favoriten Luke Littler und Weltmeister Luke Humphries wird es in diesem Jahr dagegen nicht kommen. Da Humphries an eins und Littler an vier gesetzt sind, treffen die beiden schon in einem möglichen Halbfinale aufeinander. Sollten sich alle Top-Spieler durchsetzen, würden im anderen Halbfinale übrigens Michael van Gerwen und Michael Smith aufeinander treffen (WM-Finalneuauflage 2023).

Die Begegnungen der ersten und zweiten Runde in der Übersicht:

Luke Humphries (1) v Thibault Tricole/Joe Comito

Michael Smith (2) v Kevin Doets/Noa-Lynn van Leuven

Michael van Gerwen (3) v James Hurrell/Jim Long

Luke Littler (4) v Ryan Meikle/Fallon Sherrock

Rob Cross (5) v Scott Williams/Niko Springer

Dave Chisnall (6) v Ricky Evans/Gordon Mathers

Jonny Clayton (7) v Mickey Mansell/Tomoya Goto

Stephen Bunting (8) v Alan Soutar/Kai Gotthardt

Damon Heta (9) v Connor Scutt/Ben Robb

Gerwyn Price (10) v Kim Huybrechts/Keane Barry

Dimitri Van den Bergh (11) v Willie O‘Connor/Dylan Slevin

Nathan Aspinall (12) v Cameron Menzies/Leonard Gates

Danny Noppert (13) v Ryan Joyce/Darius Labanauskas

Gary Anderson (14) v Jeffrey De Graaf/Rashad Sweeting

{ "placeholderType": "MREC" }

Chris Dobey (15) v Stephen Burton/Alexander Merkx

James Wade (16) v Jermaine Wattimena/Stefan Bellmont

Peter Wright (17) v Wesley Plaisier/Ryusei Azemoto

Josh Rock (18) v Karel Sedlacek/Rhys Griffin

Ross Smith (19) v Jim Williams/Paolo Nebrida

Ryan Searle (20) v Mensur Suljovic/Matt Campbell

Andrew Gilding (21) v Martin Lukeman/Nitin Kumar

Martin Schindler (22) v Callan Rydz/Romeo Grbavac

Joe Cullen (23) v Wessel Nijman/Cameron Carolissen

Mike De Decker (24) v Luke Woodhouse/Lourence Ilagan

Dirk van Duijvenbode (25) v Madars Razma/Christian Kist

Daryl Gurney (26) v Florian Hempel/Jeffrey De Zwaan

Gabriel Clemens (27) v Niels Zonneveld/Robert Owen

Gian van Veen (28) v Ricardo Pietreczko/Xiaochen Zong

Ritchie Edhouse (29) v Ian White/Sandro Eric Sosing

Brendan Dolan (30) v Chris Landman/Lok Yin Lee

Krzysztof Ratajski (31) v Richard Veenstra/Alexis Toylo