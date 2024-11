WM-Gegner der deutschen Darts-Stars fix

SPORT1 25.11.2024 • 18:05 Uhr Die Darts-WM 2025 wirft ihre Schatten voraus, das Highlight im Ally Pally naht. Am heutigen Montag werden die Paarungen ausgelost. SPORT1 begleitet die Auslosung. Diese Spieler warten auf die deutschen Spieler.

In weniger als drei Wochen startet die Darts-WM 2025 und die Spannung vor dem Darts-Highlight des Jahres steigt. Die deutschen Spieler erwischten bei der Auslosung durchaus schwere Spiele. Gerade auf die ungesetzten Spieler warten harte Aufgaben, speziell in der ersten Runde.

So muss Niko Springer gleich in der ersten Runde gegen den letztjährigen Halbfinalisten Scott Williams antreten. Auch Florian Hempel erwischt mit dem Niederländer Jeffrey De Zwaan eine schwere Aufgabe. Ricardo Pietreczko bekommt es dagegen mit einem Außenseiter zu tun. Er spielt in Runde eins gegen den unbekannten Chinesen Xiaochen Zong. Dagegen erwischte auch Kai Gotthardt mit dem Schotten Alan Soutar ein anspruchsvolles Los. Soutar spielt gerade bei der WM immer stark auf.

Machbare Aufgaben erwischten die beiden gesetzten Spieler Martin Schindler und Gabriel Clemens. Schindler muss gegen den Sieger der Partie zwischen Callan Rydz und Romeo Grbavac antreten. Clemens wartet auf den Gewinner von Niels Zonneveld gegen Robert Owen. Die beiden deutschen Top-Spieler steigen als gesetzte Spieler erst in der zweiten Runde ins Turnier ein.

„Bei der WM gibt es keine leichte Auslosung mehr. Jeder kann jeden schlagen. In Bezug auf meine potenziellen Gegner ist Callan Rydz sicher der Favorit. Aber auch Romeo Grbavac ist ein fantastischer Spieler, der immer für Überraschungen gut ist. Meine Quote gegen Rydz ist sehr gut, aber das würde bei einem möglichen Duell nicht zählen. Hier bei der WM geht es von vorne los. Egal wer: ich muss und werde mein Bestes geben“, sagt Martin Schindler der PDC Europe.

Darts-WM: Littler könnte auf Sherrock treffen

Die erste und zweite Runde der Darts-WM bietet dazu zahlreiche weitere spannende Spiele. So könnte es in der zweiten Runde gleich zum Duell zweier absoluter Publikums-Lieblinge kommen. Die Auslosung ergab, dass Fallon Sherrock bei einem erfolgreichen Spiel in der ersten Runde in Runde zwei auf Luke Littler treffen würde. Dafür muss sie aber zunächst Ryan Meikle schlagen.

Für den zuletzt formschwachen Gerwyn Price könnte es in seinem ersten Spiel in der zweiten Runde auch direkt hart werden. Price trifft dort auf den Sieger der Partie zwischen Kim Huybrechts und Keane Barry. Gerade ein Duell mit dem Belgier Huybrechts könnte spannend werden. Beide Spieler gelten auf der Bühne als echte Heißsporne.

Echtes Entertainment wird es wohl in der Erstrunden-Begegnung zwischen Cameron Menzies und Leonard Gates geben. Beide Spieler sind für ihre Show abseits des Darts-Boards bekannt. Gates sorgt oft für gute Laune und tanzt auf der Bühne gerne mal. Menzies dagegen sorgt mit seiner Körperhaltung und seinem sehr gestenreichen Spiel für Aufsehen. Der Sieger dieser Begegnung trifft in der zweiten Runde dann auf Nathan Aspinall.

Schwierige Aufgaben könnten in der zweiten Runde gleich auf die Alt-Stars James Wade und Peter Wright warten. Wade trifft auf den Sieger der Partie zwischen Jermaine Wattimena und Stefan Bellmont. Gerade Wattimena bestach zuletzt durch seine herausragende Form. Dieser läuft Peter Wright nun schon seit einigen Wochen hinterher. Gerade deshalb wird es für den Schotten gegen den Sieger des Matches zwischen Wesley Plaisier, der zuletzt sein erstes PDC-Turnier gewinnen konnte, und Ryusei Azemoto sehr schwer.

Die Auslosung zum Nachlesen:

+++ Auch Clemens-Gegner ausgelost +++

Nun wurden auch die möglichen Gegner für Gabriel Clemens gezogen. Auf ihn wartet in der zweiten Runde der Sieger des Duells Niels Zonneveld/Robert Owen. Beide Gegner sollten für Clemens schlagbar sein.

(27) Gabriel Clemens spielt in der zweiten Runde gegen den Sieger:

Niels Zonneveld - Robert Owen

+++ Schindler mit machbarer Aufgabe +++

Martin Schindler tritt als gesetzter Spieler erst in der zweiten Runde an. Dort wird auf die deutsche Nummer eins wohl ein machbarer Gegner warten. „The Wall“ trifft auf den Sieger der Partie Callan Rydz/Romeo Grbavac.

(22) Martin Schindler spielt in der zweiten Runde gegen den Sieger:

Callan Rydz - Romeo Grbavac

+++ Schwere Aufgabe für Hempel +++

Florian Hempel wird sich in der ersten Runde strecken müssen. Er trifft auf den starken Niederländer Jeffrey De Zwaan. Immerhin bei einem Sieg würde mit Daryl Gurney eine schwere, aber machbare Aufgabe.

(28) Daryl Gurney spielt in der zweiten Runde gegen den Sieger:

Florian Hempel - Jeffrey De Zwaan

+++ Pietreczko gegen Underdog +++

Ricardo Pietreczko trifft in der ersten Runde auf einen echten No-Name. Der Deutsche muss gegen den Außenseiter Xiaochen Zong aus China ran. Auch danach erwischt er es verhältnismäßig gut. Es würde die Nummer 28 der Setzliste Gian van Veen.

(28) Gian van Veen spielt in der zweiten Runde gegen den Sieger:

Ricardo Pietreczko - Xiaochen Zong

+++ Springer mit Hammer-Los +++

Niko Springer trifft in der ersten Runde gleich auf den letztjährigen Halbfinalisten Scott Williams. Sollte er dieses Spiel gewinnen würde in der zweiten Runde der ehemalige Weltmeister Rob Cross warten.

(5) Rob Cross spielt in der zweiten Runde gegen den Sieger:

Scott Williams - Niko Springer

+++ Kommt es zum Duell zwischen Littler und Sherrock? +++

Das könnte ein echter Kracher werden. Sollte Fallon Sherrock ihr Spiel gegen Ryan Meikle gewinnen, würde sie in der zweiten Runde auf Luke Littler treffen.

(4) Luke Litter spielt in der zweiten Runde gegen den Sieger:

Ryan Meikle - Fallon Sherrock

+++ Gotthardt erwischt schweres los ++

Kai Gotthardt muss in der ersten Runde gegen den Schotten Alan Soutar ran, der bei der WM schon oft für Furore gesorgt hat. Sollte er siegen würde in der zweite Stephen Bunting warten.

(8) Stephen Bunting spielt in der zweiten Runde gegen den Sieger:

Alan Soutar - Kai Gotthardt

+++ Welcher Gegner warten auf die Deutschen? +++

Um 17:30 Uhr geht es los mit der Auslosung zur Darts-WM 2025. Bei der Auslosung entscheidet sich dann auch auf wen die sechs deutschen Teilnehmer treffen. Für vier Spieler entscheidet sich gleich der Gegner der ersten Runde. Für die Gesetzten Martin Schindler und Gabriel Clemens zeigt sich, welcher Gegner in der zweiten Runde auf sie warten könnte. Ricardo Pietreczko, Florian Hempel, Niko Springer und Kai Gotthardt spielen alle gleich in der ersten Runde und sind gleich im Lostopf mit dabei.

+++ So können Sie die Auslosung der Darts-WM 2025 live verfolgen +++

TV: -

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

+++ Darts-WM 2025: Erstmals sechs Deutsche dabei +++

Erstmals in der Geschichte sind sechs deutsche Teilnehmer ab dem 15. Dezember im Londoner „Ally Pally“ dabei. Auf wen treffen Martin Schindler, Gabriel Clemens, Ricardo Pietreczko, Florian Hempel, Niko Springer und Kai Gotthardt? Und mit wem bekommen es die Topfavoriten Luke Humphries, Michael van Gerwen und Luke Littler zu tun? Die Antworten gibt es am heutigen Montag.

Martin Schindler und Gabriel Clemens zählen zu den Top-32 der Order of Merit und sind dadurch automatisch für die 2. Runde gesetzt. Ricardo Pietreczko und Florian Hempel haben sich über die Top-32 der Pro Tour Order of Merit ihren Startplatz bei der WM erspielt. Außerdem sicherten sich Niko Springer über die PDC Development Tour sowie Kai Gotthardt über die PDC Europe Super League das WM-Ticket.

+++ Darts-WM: Keine Neuauflage des Endspiels von 2024 +++

Luke Humphries geht als Titelverteidiger in das Turnier. „Cool Hand Luke" sicherte sich im Endspiel 2024 mit einem 7:4-Sieg über Luke Littler den Titel. Doch eine Neuauflage dieses Finales ist nicht möglich. Das geht aus der Setzliste hervor.