Verplappert? Darts-Superstar enthüllt WM-Geheimnis

Hat sich Luke Humphries verplappert? Der Darts-Superstar erwähnte in einem Interview eher beiläufig, dass der Gewinner der nächsten Weltmeisterschaft ein Preisgeld in Höhe von einer Million Pfund (entspricht 1,2 Mio. Euro) erhalten werde.

Humphries will lieber Weltmeister als Nummer eins sein

Allzu viel bedeute ihm diese nicht, sagte der Engländer, ehe er erklärte: „Für mich ist es egal, was in den nächsten sechs, sieben, acht Monaten passiert, es geht nur um die Weltmeisterschaften - wir alle wissen, dass der Weltmeister eine Million Pfund bekommt, also wird derjenige, der das gewinnt, die Nummer eins der Welt sein.“