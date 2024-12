Darts-WM 2025: Abruptes Ende! Panne bei Walk-on von Ikone

Als der Niederländer vor seinem Zweitrundenmatch gegen Nick Kenny die Bühne betreten wollte, wurde sein legendäres „Eye of the Tiger“ abrupt gestoppt. Anfangs lief alles noch planmäßig, doch dann ertönte plötzlich der falsche Teil des Songs und ein anderes Lied wurde eingespielt.

„Barney“ wirkte irritiert und tauschte sich mit Master of Ceremonies John McDonald aus, der ebenso verwundert schien. Nach einem kurzen Schulterzucken beider begrüßte van Barneveld seinen Kontrahenten und widmete sich den Darts.

Veranstalter betreiben Wiedergutmachung

Die Veranstalter gingen daraufhin in der ersten Satzpause auf Wiedergutmachungskurs mit den Fans. Ausnahmsweise wurde „Eye of the Tiger“ nochmals eingespielt und sogar vom Sky-Moderator anmoderiert.