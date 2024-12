Darts-WM 2025: Gala-Vorstellung von Schindler-Gegner

Bei der Darts-WM prescht Callan Rydz in die nächste Runde. Der Niederländer Chris Landman zeigt bei den Würfen auf die Doppelfelder Nerven - und verabschiedet sich überraschend.

Bei der Darts-WM (täglich LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM ) hat Callan Rydz die zweite Runde erreicht. Der 43. der Order of Merit bezwang Romeo Grbavac aus Kroatien mit 3:0 in den Sätzen.

Rydz ging im Eiltempo in Führung, der erste Satz dauerte nur vier Minuten und zehn Sekunden. Der zweite Satz ging ebenfalls an Rydz - in 5:50 Minuten. Über Tops machte Rydz im dritten Satz nach insgesamt 15:32 Minuten Netto-Spielzeit den Deckel drauf. „Ein Sahne-Vorstellung“ beurteilte SPORT1-Kommentator Basti Schwele die Leistung von „The Riot“ Rydz.