Darts-WM 2025: Das plant der 9-Darts-Held mit dem Preisgeld

Dem Darts-Star Christian Kist gelang bei der diesjährigen PDC-Weltmeisterschaft ein seltenes Kunststück: In der ersten Runde warf er einen 9-Darter. Nun verrät der Niederländer, was er mit der hohen Gewinnsumme machen möchte.

Sein Ausscheiden der PDC-Weltmeisterschaft mit 1:3 in der ersten Runde gegen den Letten Madars Razma war für Christian Kist mit etwas Abstand wohl nebensächlich.

Denn: In diesem Match gelang ihm ein seltenes 9-Darts-Finish. Damit gewann der Niederländer ein Preisgeld in der Höhe von 60.000 Pfund (umgerechnet rund 72.000 Euro). Mittlerweile hat Kist einen Plan, was er mit dem unverhofften Geldregen anstellen wird.