Darts-WM 2025: Erst die WM-Sensation - und dann singt der ganze Presseraum

Benjamin Zügner 20.12.2024 • 14:31 Uhr Kevin Doets sorgt für die erste große Überraschung der Darts-WM und nimmt Ex-Weltmeister Michael Smith aus dem Turnier. Die Freude äußert sich in einer Gesangseinlage.

Den 19. Dezember wird Kevin Doets so schnell wohl nicht vergessen, der in Schweden lebende Niederländer sorgte für die erste Sensation der Darts-WM 2025. In einem Nervendrama mitsamt Verlängerung nahm die Nummer 51 der Welt den an zwei gesetzten Michael Smith aus dem Turnier.

{ "placeholderType": "MREC" }

Und diese Freude musste raus! Nicht nur freute sich Doets vor dem Sieger-Interview im SPORT1-Studio des Alexandra Palace wie ein kleines Kind mit großen Augen, Experte Max Hopp zu sehen („Ist da Max drinnen?“), auch sang vor Doets‘ Pressekonferenz plötzlich das komplette Media-Center.

Der Grund, simpel wie lustig, Dan Dawson hatte Geburtstag. Der Experte von SkyUK, der auf der European Tour auch oft als Master of Ceremonies fungiert und daher ein enges Vertrauensverhältnis mit den Spielern hat, unterhielt sich vor dem offiziellen Teil der Pressekonferenz kurz mit Doets. Der stieß auf Dawsons Ehrentag – und animierte die anwesenden Journalisten. „Haaappy Biiirthdayy to youuu…“, stimmte Doets an, einige englische und deutsche Kollegen stimmten unmittelbar mit ein.

WM-Sensation! „...dann bin ich glücklich“

„Ich bin einfach schon so eine glückliche Person. Klar, wenn ich ein Spiel verliere, bin ich nicht glücklich“, sagte der 26-Jährige anschließend auf SPORT1-Nachfrage und musste grinsen: „Aber wenn ich heute Abend ein solches Gefühl in meinem Körper verspüre, dann bin ich glücklich für jeden, so bin ich!“

{ "placeholderType": "MREC" }

Ob der Niederländer noch einmal ein solches Gefühl durchleben darf, entscheidet sich erst am 28. Dezember, dann trifft Doets in der dritten Runde entweder auf den Polen Krysztof Ratajski, seinen Landsmann Richard Veenstra oder den Debütanten Alexis Toylo – alles eine machbare Aufgabe.

Denn mit seinem Sensationserfolg hat Doets den topgesetzten Spieler aus seinem Turnierviertel herausgenommen, sich selbst die Steilvorlage für einen tiefen Run im Turnier gegeben.