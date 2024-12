Darts-WM: Böse Überraschung für Geheimfavoriten

SPORT1 17.12.2024 • 17:30 Uhr Luke Woodhouse schmeißt bei der Darts-WM Geheimfavorit Mike De Decker aus dem Turnier. Der Underdog verpasst dem Major-Champion eine derbe Abreibung.

Große Überraschung bei der Darts-WM: Geheimfavorit Mike De Decker muss nach einer Niederlage gegen Luke Woodhouse in der zweiten Runde die Segel die streichen. De Decker war einem stark aufspielenden Woodhouse mit 1:3 in den Sätzen unterlegen. (Die Darts-WM 2025 von 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM auf SPORT1.de und auf YouTube)

Woodhouse ließ von Beginn an die Muskeln spielen und sicherte sich den ersten Satz mit 3:0 in den Legs. Immer wieder beeindruckte der Engländer mit seiner Scoring-Power, hämmerte insgesamt vier 180er-Aufnahmen in das Board. Sein Gegenüber De Decker warf dreimal die Maximalpunktzahl.

Woodhouse nutzt De Deckers Fehler

De Decker hatte die gesamte Partie über immer wieder Probleme auf die Doppelfelder, so auch im zweiten Satz, als der Belgier beim Stand von 1:1 gleich vier Darts auf die Doppel verpasste. Woodhouse nahm die Sonder-Einladung dankend an und sicherte sich das wegweisende Leg, wenig später auch den Satz. De Decker traf insgesamt nur fünf seiner 17 Versuche auf die Doppel, was einer Quote von 29,41 Prozent entspricht, bei Woodhouse waren es immerhin 40,91 Prozent.

Im dritten Satz kam De Decker dann besser in die Begegnung, wurde auch stärker, was das Scoring angeht. „The Real Deal“ holte sich den Satz mit 3:0.

De Deckers neuer Angstgegner

Es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, mit dem besseren Ende für Woodhouse. Der letzte Satz ging mit 3:1 an „Woody“. Auch in der Schlussphase behielt Woodhouse die Nerven, er checkte 90 Punkte zum Match, sein erster Matchdart landete direkt in der Doppel-20. Für den Engländer war es bereits der dritte Sieg über De Decker - und das im dritten Aufeinandertreffen.