Darts-WM 2025: Geheimfavorit zittert sich weiter

Was für ein Fight! Geheimfavorit Wessel Nijman steht in der zweiten Runde der Darts-WM . Der Niederländer musste beim 3:2-Erfolg gegen den Underdog Cameron Carolissen aber mehr kämpfen als gedacht.

Die Entscheidung fiel erst im alles entscheidenden fünften Leg des fünften Satzes. Anders als in den übrigen Runden der WM gilt in Runde eins nicht die Two-clear-Legs-Regel . Im entscheidenden Leg behielt Nijman die Nerven und rang seinen kämpfenden Gegner nieder.

Gleich zu Beginn des Matches zeigte Nijman sein spektakuläres Potenzial, was ihn für viele Experten zu einem der Geheimfavoriten für die WM macht. Im ersten Leg checkte er mit 139 sein erstes Highfinish. Das zweite Leg holte er sich dann über Bull. Im Anschluss profitierte der Niederländer dann aber auch immer wieder von der Doppelschwäche seines Gegners aus Südafrika (0/10 im ersten Satz).

Auch in der Folge hielt Carolissen gut mit, doch Nijman kontrollierte das Spiel, holte sich auch den zweiten Satz souverän. Doch sein südafrikanischer Gegner blieb dran, steigerte sich gerade auch auf die Doppel und holte sich so verdient den 1:2-Satzanschluss. Obwohl Carolissen auch in der Folge weiter große Probleme auf die Doppel hatte, holte er sich auch den nächsten Satz und glich aus.