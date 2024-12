Darts-WM 2025: Gotthardt verpasst Überraschungs-Coup

SPORT1 20.12.2024 • 17:26 Uhr Kai Gotthardt verpasst gegen Stephen Bunting eine große Überraschung und scheidet aus der WM aus. Dem 29-Jährigen werden drei verpasste Darts auf die Doppel-8 zum Verhängnis.

Kai Gotthardt hat am Freitagnachmittag eine Überraschung bei der Darts-WM verpasst. Der 29-Jährige unterlag trotz einer guten Vorstellung dem an Position acht gesetzten Engländer Stephen Bunting mit 1:3.

Knackpunkt der Begegnung waren drei verpasste Darts auf die Doppel-8, die Gotthardt eine 2:0-Führung in den Sätzen gesichert hätte. Bunting nutzte Gotthardts Fehlwürfe und zog anschließend davon.

„Die Darts zum 2:0 in den Sätzen, die muss ich einfach machen. Wenn ich das 2:0 in den Sätzen mache, dann werde ich das Spiel wahrscheinlich auch nach Hause bringen. So habe ich mich rausbringen lassen. Ich habe danach nichts mehr auf die Kette bekommen“, ärgerte sich der Deutsche im anschließenden SPORT1-Interview.

Gotthardt verpasst drei entscheidende Darts auf die Doppel-8

Gotthardt startete selbstbewusst in die Partie und fuhr im ersten Satz gleich ein entscheidendes Break zum Satzgewinn (3:1 in den Legs) ein. Auch im zweiten Durchgang bot der Deutsche Bunting die Stirn - und verpasste hauchzart den Gewinn des zweiten Satzes. Beim Stand von 2:2 in Legs hatte Gotthardt drei Darts in der Hand, um 16 Punkte auszuchecken. „The Tunnel“ warf allerdings drei Mal an der Doppel-8 vorbei und Bunting sicherte sich über die Doppel-10 den zweiten Satz zum 1:1.

„Ich habe mir einfach zu wenig Zeit gelassen in dem Moment“, sagte Gotthardt in Anbetracht der Fehlwürfe auf Doppel-8. Er sei in der anschließenden Pause auf der Bühne geblieben und habe noch weitere Darts auf die Doppel-8 geworden. „Jeder war drin“, erklärte der frustrierte Gotthardt. „Ich bin selber schuld an der Situation, es hätte anders verlaufen können“, auch wenn Bunting am Ende super gespielt habe.

Bunting erklärte im Sieger-Interview bei SPORT1, dass er die Nervosität seines Kontrahenten nach dessen verpassten Satzgewinn sehr deutlich gespürt habe. „Meine Erfahrung hat mir in dem Moment sehr weitergeholfen. Gott sei Dank hat er diese Darts auf die Doppel-8 verpasst.“

Den dritten Satz eröffnete Bunting mit einem Break, das zweite Leg sicherte sich der Engländer über die Doppel-4. Im dritten Leg gab Gotthardt lange Zeit den Ton an, verpasste allerdings die Doppel-20 zum Leggewinn. Bunting ließ sich nicht lange bitten und sicherte sich über die Doppel-20 die 2:1-Satzführung.