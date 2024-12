Darts-WM 2025: Kultfigur Ricky Evans nimmt Hater auf die Schippe

Nach seinem Ausscheiden in der dritten Runde bekommt Ricky Evans im Netz die volle Bandbreite an Hassnachrichten ab. Der Brite reagiert darauf gewohnt launig.

Nach seinem Ausscheiden in der dritten Runde bekommt Ricky Evans im Netz die volle Bandbreite an Hassnachrichten ab. Der Brite reagiert darauf gewohnt launig.

Wie Clemens in Runde zwei (1:3) scheiterte auch Publikumsliebling Evans in der Runde darauf an Robert Owen (2:4). Nicht die einzige Gemeinsamkeit: Beide wurden im Anschluss im Netz aufs Übelste beleidigt und angefeindet.