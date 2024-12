Darts-WM 2025: Kurios! Clemens-Bezwinger war gar nicht für Darts-WM qualifiziert

Robert Owen arbeitet in Teilzeit als Lieferfahrer, wäre bei der Darts-WM eigentlich nicht dabei gewesen – und schlägt nun Gabriel Clemens. Der Waliser hat ob der eigenen Ambitionen aber nur bedingt Mitleid mit dem Deutschen.

Robert Owen sorgte am Donnerstagnachmittag für die große Überraschung bei der Darts-WM und schlug die deutsche Nummer zwei, Gabriel Clemens, mit 3:1.

„Ich habe eben das größte Spiel meiner Karriere gespielt“, sagte der Waliser anschließend auf der Pressekonferenz in der West Hall des Alexandra Palace, die Freude stand dem 40-Jährigen ins Gesicht geschrieben.

Dabei wäre „Stack Attack“ eigentlich nicht bei der WM dabei gewesen, war überhaupt nicht qualifiziert. Weil aber Dom Taylor Ende November von der Darts Regulation Authority, den Regelhütern der PDC, des Dopings überführt und mit sofortiger Wirkung suspendiert wurde, rutschte Owen als erster Nachrücker in das Teilnehmerfeld.

Ob er deshalb nun an Schicksal glaube? „Naja, jetzt auf jeden Fall“, scherzte der Waliser, für den die WM nicht besser laufen könnte.

Wie also feiert man diesen sensationellen Sieg über den gesetzten Clemens? „Ich werde ein bisschen Darts schauen, aber nicht zu viel. Ich muss morgen um neun Uhr arbeiten“, gestand Owen, der noch in Teilzeit als Lieferfahrer bei Iceland Food Warehouse angestellt ist. Bereits nach seinem Erstrunden-Erfolg über Niels Zonneveld offenbarte Owen, dass er seinen Job liebe.

Clemens-Bezwinger: „Kann nicht sagen, dass es mir leidtut“

Es sei auch ein mentaler Ausgleich, würde ihn als dreifachen Familienvater herunterbringen. Das merkte man nicht zuletzt auf der Bühne, gerade als Clemens im dritten Satz einen massiven Aufschwung zu haben schien, zwei brillante Legs an Board zauberte.

Das bekam auch „Gaga“ mit voller Breitseite zu spüren. Auf der Pressekonferenz lobte Owen diesen zwar als „fantastischen Spieler“, stellte aber auch unmittelbar klar, dass er sich nicht für den Sieg und das gleichbedeutende Ausscheiden Clemens‘ aus den Top 32 der Order of Merit entschuldigen müsse: „Er wird sicher in die Top-32 zurückkehren, aber ich kann nicht sagen, dass es mir leidtut, wenn ich diese Spieler schlage. Weil dort will ich auch hin!“