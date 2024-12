Darts-WM 2025 mit Nebrida, Humphries und Wright heute live im Free-TV, Stream, Ticker

Der 29-jährige Nebrida hatte bereits philippinische Darts-Geschichte geschrieben und war als erster Vertreter seines Landes in die dritte Runde der PDC-WM eingezogen. Nun trifft er auf den Niederländer Jeffrey de Graaf , der Gary Anderson vor den Weihnachtstagen an dessen Geburtstag aus dem Turnier warf.

Statt wie bisher acht gibt es in den Sechzehntelfinals nur noch sechs Matches, also in jeder Session drei. Außerdem neu: In der dritten Runde kommt zum ersten Mal der Modus „Best-of-7″ zu tragen. Die Darts-Stars benötigen also vier Gewinnsätze, um weiterzukommen.