Darts-WM 2025: Humphries stichelt vor WM-Kracher gegen Wright und van Gerwen

„Es war keine besondere Leistung, aber eine, mit der ich glücklich bin“, bilanzierte „Cool Hand Luke“ am Freitagabend bei SPORT1 nach seinem souveränen 4:0-Sieg in Sätzen gegen Außenseiter Nick Kenny. „Ich weiß, dass ich meine bestmögliche Leistung abrufen muss“, schob er mit Blick auf das bevorstehende Achtelfinal-Duell am Sonntag mit Peter Wright hinterher.