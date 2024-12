Darts-WM 2025 LIVE im TV und Stream auf SPORT1 - Meistert Humphries den WM-Auftakt?

SPORT1 15.12.2024 • 17:13 Uhr Die Darts-WM 2025 steht in den Startlöchern. Am heutigen Sonntagabend geht es im Londoner Ally Pally zum Auftakt gleich so richtig rund. Mit von der Partie ist unter anderem Titelverteidiger Luke Humphries. SPORT1 ist live mit dabei.

Die Pfeile fliegen wieder im Ally Pally! Die Darts-WM 2025 in London steht an und verspricht die ersten packenden Matches. Ab 20.15 Uhr finden am Sonntag die ersten Spiele der Weltmeisterschaft 2025 statt.

Für die Stars der Szene gilt auch heute schon die Devise: „Verlieren verboten“. Wer das Finale am 3. Januar erreichen möchte, muss schließlich jede Partie für sich entscheiden. Für Titelverteidiger Luke Humphries wird es schon heute zum ersten Mal ernst. Der Engländer wird die abschließende Partie des Abends bestreiten. Der erste Höhepunkt der Darts-WM 2025 ist also schon mal vorprogrammiert.

Darts-WM 2025: Hier können Sie die Darts-WM heute kostenlos im TV und Stream verfolgen

TV : SPORT1

: SPORT1 Stream : SPORT1.de, SPORT1 App, YouTube

: SPORT1.de, SPORT1 App, YouTube Ticker: SPORT1.de

Die Darts-WM ist zum 21. Mal in Folge bei SPORT1 zu Hause, das rund 122 Stunden live berichtet. Tag eins wird wie auch die weiteren 18 Tage live und frei empfangbar im TV übertragen. Zudem werden die Partien live im Stream zu sehen sein.

SPORT1 wird um 19 Uhr mit dem Countdown auf Sendung gehen und um 20 Uhr live in den Ally Pally schalten.

Einige ausgewählte Matches der Darts-WM 2025 werden auf dem YouTube-Kanal von SPORT1 live übertragen. Am Sonntagabend wird die Auftakt-Partie von Titelverteidiger Luke Humphries live zu verfolgen sein.

Darts-WM 2025: Die Matches am Sonntag

Am heutigen Sonntag, 15. Dezember, stehen die ersten vier Matches auf dem Darts-WM-Spielplan. Hier sehen sie die Duelle im Überblick:

Runde 1:

20:15 Uhr: Thibault Tricole - Joe Comito



21:15 Uhr: Jermaine Wattimena - Stefan Bellmont

22:15 Uhr: Kim Huybrechts - Keane Barry

Runde 2:

23:15 Uhr: Luke Humphries (1) - Tricole/Comito (R2)

Darts-WM 2025: Humphries muss Auftakthürde meistern

Für Luke Humphries steht die erste Prüfung bereits am ersten Tag der Darts-WM 2025 an. Als top-gesetzter Profi hat der Titelverteidiger in Runde eins ein Freilos und weiß folgerichtig noch gar nicht, wer sein Gegner sein wird.

Umso spannender verspricht das erste Match der Darts-WM zwischen Thibault Tricole - Joe Comito (live bei SPORT1) zu werden, in dem der Humphries-Gegner gesucht wird.

Der 35 Jahre alte Franzose, Thibault Tricole, hat bei der WDF-Weltmeisterschaft 2022 das Finale erreicht. Der „French Tower“ rangiert in der Order of Merit an Position 79 und ist bei der PDC-WM im Vorjahr in Runde zwei eingezogen. Gegner Joe Comito aus Australien ist als Rangliste-256. natürlich in der Underdog-Rolle und hat in seiner 19 Jahre langen Laufbahn noch keine ganz großen Erfolge vorzuweisen.

In einem möglichen Zweitrunden-Match gegen Humphries sind natürlich beide krasse Außenseiter. Der 29 Jahre alte Engländer geht als Titelverteidiger und Weltranglisten-Erster als einer der Top-Favoriten ins Rennen.

Darts-WM 2025: Vier weitere Profis gefordert

Noch bevor Humphries die Bühne betritt, wollen sich Jermaine Wattimena, Stefan Bellmont, Kim Huybrechts und Keane Barry in Runde zwei kämpfen.

Beim Duell zwischen Wattimena und Bellmont ist ersterer in der Favoritenrolle. Der Niederländer mit dem Spitznamen „The machine gun“ hat schon zweimal die dritte Runde im Ally Pally erreicht und wird in der Order of Merit an Position 36 geführt. Sein 35 Jahre alter Gegner Bellmont liegt in der PDC-Rangliste zwar nur auf Rang 120, schrieb zuletzt aber Geschichte, als er sich als erster Schweizer jemals für eine Darts-WM qualifizierte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Duell zwischen Huybrechts und Barry ist auf dem Papier offen. Hybrechts hat im Jahr 2012 schon mal das WM-Viertelfinale erreicht und rangiert in der Order of Merit an Position 41. Keane Barry liegt „nur“ an Position 52., ist jedoch mit seinen 22 Jahren ein aufstrebendes Talent und hat bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2024 das Halbfinale erreicht.

Darts-WM 2025: Sechs Deutsche und vier Top-Favoriten

Bei der Darts-WM 2025 werden erstmals in der Geschichte gleich sechs Deutsche unter den 96 Startern sein. Martin Schindler, Gabriel Clemens, Ricardo Pietreczko, Florian Hempel, Niko Springer und Kai Gotthardt wollen im Ally Pally für den ein oder anderen Überraschungs-Coup sorgen. Gotthardt wird am Montag als erster Deutscher gegen Alan Soutar im Einsatz sein.