Darts-WM 2025: Pikachu-Gegner verrät: "Habe noch nie ein Wort mit ihm gesprochen"

Ricardo Pietreczko steht mit seinem Namen für die Hoffnung der deutschen Darts-Fans. Er ist der einzig verbliebene von anfangs sechs Teilnehmern aus Deutschland bei der Darts-WM und nach Gabriel Clemens bei der WM 2023 der Erste, der mindestens das Achtelfinale erreicht. Die Medienaufmerksamkeit steigt, viele wollen plötzlich mit „Pikachu“ in Kontakt treten. Nur nicht sein kommender Gegner Nathan Aspinall .

„Ich habe noch nie mit ihm gesprochen“, offenbarte der Engländer auf der Pressekonferenz nach seinem Drittrundenerfolg. Dass nun die neue deutsche Nummer zwei auf ihn warten würde, weckte gemischte Gefühle in Aspinall, der über Pietreczko ausführte: „Er ist ein toller Darts-Spieler, aber als Mensch ich kenne ihn nicht gut. Er scheint ein ungewöhnlicher Charakter zu sein.“

Tatsächlich, die beiden könnten unterschiedlicher kaum sein. Auf der einen Seite der extrovertierte Aspinall, der beim Walk-on zu ‚Mr. Brightside‘ die Darts-Hallen der Welt einheizt. Auf der anderen der in sich gekehrte Pietreczko, der zwar das Scheinwerferlicht auf der Darts-Bühne genießt und laut eigener Aussage „den Fans etwas bieten will“, sonst aber nicht im Mittelpunkt stehen muss.

So weilt Pietreczko während der Weltmeisterschaft etwa nicht im Spielerhotel, sondern hat sich mit Freundin Lena in einer Unterkunft etwas außerhalb einquartiert. Er genieße das Leben abseits des Trubels, selbst der Kontakt zu den anderen deutschen Spielern halte sich in Grenzen.