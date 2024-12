Darts-WM 2025: Scharfe Kritik! Gabriel Clemens meldet sich nach WM-Aus

SPORT1 20.12.2024 • 09:40 Uhr Gabriel Clemens meldet sich nach seinem frühen Aus bei der Darts-WM. Er kritisiert dabei sich selbst - und einige Mitmenschen.

Schlechter hätte die Darts-WM 2025 für Gabriel Clemens wohl kaum laufen können. Der „German Giant“ verlor seine Auftaktpartie, das Zweitrundenmatch gegen den Waliser Robert Owen mit 1:3 und muss bereits wieder die Heimreise antreten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei Instagram hat sich Clemens nun zu seinem Aus geäußert und Kritik geübt – an sich und einigen seiner Mitmenschen. So sei es nicht die WM gewesen, die er sich erhofft und für die er „die letzten Wochen sehr viel gearbeitet habe. Robert war gestern einfach der bessere Spieler, ich habe gekämpft und alles versucht, um irgendwie ins Spiel zu kommen, aber leider gelang mir dies nie richtig“, so „Gaga“ in seinem Post.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

„Ich bin natürlich total unzufrieden mit dieser Situation und kritisiere mich selbst und werde auch zu Recht von vielen anderen kritisiert.“ Gegen „sachliche“ Kritik hat Clemens demnach auch nichts einzuwenden, so sei diese „vollkommen richtig und legitim“ und werde auch von ihm selbst zum Beispiel im Hinblick auf seinen Fußballklub betrieben (sein Herz schlägt für den 1. FC Saarbrücken, Anm.d.Red.).

Clemens wehrt sich deutlich gegen Anfeindungen

Aber: „Es ist unglaublich, wie viel Hass, Beleidigung und noch schlimmere Dinge mir in den letzten Stunden entgegengebracht werden. Besonders schlimm finde ich es, wenn man dann in den Profilbildern Kinder sieht. Ich hoffe, eure Kinder suchen sich andere Vorbilder“, so der Darts-Profi.

{ "placeholderType": "MREC" }

Und weiter: „Ich habe ein Spiel verloren, nicht sonderlich gut gespielt, richtig! Meine Saison war auch nicht so, wie ich es mir gewünscht habe, auch richtig! Aber es gibt so viele Menschen auf der Welt, die viel schlimmere Sorgen als ich haben, sei es wegen eines Krieges, gesundheitlich, finanziell, usw. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit sollte man darüber vielleicht mal nachdenken.“

Großkreutz unterstützt Clemens

Ausschließlich mit Hass auseinandersetzen musste sich Clemens aber nicht. So gab es „natürlich auch viele aufmunternde Nachrichten und Worte“.

Eine solche kam auch von Ex-Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz. Der langjährige BVB-Profi schrieb unter den Post von Clemens: „Lass die Leute schreiben, beleidigen oder was auch immer, mein Freund. Die haben keine anderen Hobbys. Kopf hoch und weiter machen.“

{ "placeholderType": "MREC" }