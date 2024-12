Darts-WM 2025: Topstar verrät kuriose Marotte

James Wade will nicht wissen, auf wen er bei der Darts-WM trifft. Dahinter steht eine Tradition bei „The Machine“.

James Wade will nicht wissen, auf wen er bei der Darts-WM trifft. Dahinter steht eine Tradition bei „The Machine“.

Detaillierte Gegneranalyse ist offensichtlich nicht das Ding von James Wade. Der zehnmalige Major-Sieger hat eine ungewöhnlich Herangehensweise an die Spiele bei der Darts-WM (ab 15. Dezember LIVE auf SPORT1 ) enthüllt.

In seiner Kolumne für den Daily Star schrieb „The Machine“: „Die Auslosung für die Darts-Weltmeisterschaft ist erfolgt und ich hoffe, dass ich so lange wie möglich nicht weiß, gegen wen ich spielen muss.“ (Darts-WM: Der Spielplan zum Selbstausdrucken auf PDF)

Dies sei schon immer so gewesen, erklärte Wade: „Ein Aberglaube, den ich im Laufe der Jahre entwickelt habe. In gewisser Weise hilft es mir, mich zu konzentrieren, und das ist es, was ich tun muss, um mich optimal vorzubereiten, wenn ich im Alexandra Palace auf die Bühne trete.“