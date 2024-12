Darts-WM 2025: Tragische Nachricht um Frau von Legende verkündet

„Wir werden während des gesamten Turniers an Donna denken“

Sky -Moderatorin Emma Paton eröffnete die Sendung am Sonntagabend wie folgt: „Wayne ist das Herz und die Seele von allem, was wir hier bei Sky Sports Darts machen, aber das Herz seiner Welt, seine wunderbare Frau Donna, ist leider Anfang dieser Woche nach kurzer Krankheit verstorben.“

Es wird nicht erwartet, dass Mardle dieses Jahr den Alexandra Palace besucht. „Wir werden während des gesamten Turniers an Donna denken. Wayne, du bist in unseren Gedanken, du bist in unseren Herzen, wir lieben dich sehr. Und wir werden dich sehr bald wiedersehen“, spendete Paton ihrem Kollegen Trost. Auch die SPORT1-Moderatoren-Crew gedachte an Mardle, „ganz viel Mitgefühl“, wünschte Kommentator Sebastian Schwele.