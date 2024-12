Darts-WM 2025: Van-Gerwen-Wette mit Journalist

Denn „Mighty Mike“ scherzte in seinem Siegerinterview vor der SPORT1-Wall-of-Fame bereits mit Moderatorin Katharina Kleinfeldt über seinen Sieg, und ob dieser „ugly“ (deutsch: hässlich) gewesen wäre, oder „schön“, was van Gerwen mit starken niederländischem Akzent aussprach.

Darts-WM 2025: Van Gerwen sorgt für Gelächter

van Gerwen: „Das ist nicht wahr. Ich gebe Ihnen 50 Pfund ( alle lachen ). Wenn Sie das Interview finden können, wo ich gesagt habe, dass ich Raymonds fünf Titel schlagen will, bekommen Sie 50 Pfund.“

„MvG“ wettet auf Pressekonferenz um 50 Pfund

van Gerwen: „Ich verspreche es. Ich gebe Ihnen 50 Pfund! Andersrum geben Sie mir fünf, okay? ( Wieder Gelächter ) Ich bin nicht blöd, ich habe mehr Interviews als jeder in diesem Gebäude gegeben.“

Doch van Gerwen wäre eben nicht er selbst, würde er nicht noch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit nachlegen: „Ich will so viele Titel wie möglich gewinnen, aber es wird hart. (...) Natürlich wäre ich enttäuscht, wenn ich nicht noch zwei, drei WM-Titel holen würde. Ich bin dazu in der Lage.“