Darts-WM 2025: Michael van Gerwen selbstbewusst - "Kann der Beste sein"

Michael van Gerwen : Es war ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen, eine ziemliche Achterbahn. Aber ich denke, dass ich in den letzten Monaten langsam wieder in Form komme. Und das ist es, was ich erreichen will. Natürlich gab es eine Menge Turniere, bei denen ich besser hätte abschneiden können. Und ich glaube, die größte Niederlage war das World Matchplay Finale gegen Luke Humphries, als ich die Chance hatte, zurückzukommen und den Titel zu gewinnen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber das ist leider auch Darts und man muss weitermachen.

van Gerwen: „Man muss immer 100 Prozent geben“

van Gerwen: Wenn man der Beste sein will, muss man sich ständig verbessern. Natürlich hat Ronaldo nicht jedes Jahr den Ballon d’Or gewonnen, aber er ist immer noch ein fantastischer Fußballspieler. Man muss immer versuchen, sich in allem, was man tut, weiterzuentwickeln. Ob man in der Fabrik oder zu Hause arbeitet, man muss immer 100 Prozent geben. So denke ich darüber. Natürlich gibt es im Leben Höhen und Tiefen und in manchen Momenten ist der Dartsport leichter als in anderen. Aber jetzt habe ich wieder richtig Spaß an dem, was ich tue und das ist in diesem Moment meiner Karriere wirklich wichtig.