Darts-WM 2025: Von der Trauer zum Triumph

Ein paar Wochen ist es her, da waren die Erwartungen von Robert Owen für das Darts-Jahr 2025 gering. Sehr gering sogar. Der Verlust seiner Tourcard für das kommende Jahr schien sicher, für die Weltmeisterschaft im Londoner Ally Pally war er ohnehin nicht qualifiziert . Doch dann änderte sich plötzlich alles. Schlagartig.

Ende November wurde Dom Taylor von der Darts Regulation Authority, den Regelhütern der PDC, des Dopings überführt. Der Brite wurde mit sofortiger Wirkung suspendiert, Owen rutschte als erster Nachrücker in das Teilnehmerfeld für die WM .

Darts-WM: Owen schockt Clemens

Ein großes Glück für den 40-Jährigen, und doch noch keine Entwarnung. Zwei Siege waren bei der WM notwendig, um für 2025 die Tourcard sicher zu haben. Kein einfaches Unterfangen, zumal nach seinem Auftaktsieg gegen Niels Zonneveld das Duell in der 2. Runde gegen den deutsche Routinier Gabriel Clemens wartete, der vor zwei Jahren noch im WM-Halbfinale stand. Ein Duell, welches Owen unerwartet deutlich für sich entscheiden konnte.

„Ich habe eben das größte Spiel meiner Karriere gespielt“, sagte der Waliser anschließend auf der Pressekonferenz in der West Hall des Alexandra Palace, die Freude stand ihm dabei ins Gesicht geschrieben.

Sieg gegen Evans als Höhepunkt

Doch damit nicht genug. Owen, der nach wie vor in Teilzeit als Lieferfahrer angestellt ist, siegte weiter. Am vergangenen Sonntagabend errang er gegen Ricky Evans, den schnellsten Dartspieler der Welt, ebenfalls einen Sieg. Zu erwarten war dies dabei mitnichten.

„Ich habe nach meinem letzten Match gesagt, dass es das wichtigste meines Lebens war, aber dieses Match war am Ende noch wichtiger. Jetzt habe ich meine Tourcard sicher“, jubelte Owen im Anschluss – all den Buhrufen der britischen Fans zum Trotz.

Owens Großvater stirbt kurz vor Weihnachten

„Ricky ist ein toller Kerl und ein großartiger Spieler, aber ich bin hier, um mein Bestes für meine Familie zu geben und uns allen ein schönes Leben zu ermöglichen. Ich bin sehr glücklich“, so der 40-Jährige weiter.

„Es lag so viel Druck auf diesem einen Spiel. Mental war es sehr schwer. Wir sind nach Hause gefahren und leider ist mein Großvater am 23. Dezember verstorben. Er war wie ein Vater für mich, deshalb waren meine Kinder hier und meine Frau auch. Ich habe das zu meinem Vorteil genutzt“, verriet er nach seinem Triumph zudem im Gespräch mit talkSPORT.com .

Owen sichert Tourcard für 2025

Robert Owen steht nach dem Sieg gegen Evans in der Top 64 der Weltrangliste. Gut für ihn dabei: die Chancen sind sehr gut, dass er auch nach der kommenden Saison seine Tourcard behält. „Nächstes Jahr verteidige ich fast kein Geld, ich verteidige vielleicht 19.000 Pfund. Ich stehe direkt in der dritten Runde der UK Open. Damit werde ich sofort etwas Geld verdienen. Ich bin zuversichtlich, dass ich meine Position halten kann und vielleicht ein paar Plätze nach vorne komme.“

Im Achtelfinale der WM wartete am Montagnachmittag der Waliser Callan Rydz. Nachdem Owen die ersten beiden Sätze für sich entscheiden konnte, verlor er die anschließenden drei und geriet in Rückstand. Zwar erzwang er daraufhin den Decider, doch in diesem hatte Rydz die Nase vorn.