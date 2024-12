Darts-WM 2025: Was Gary Anderson Luke Littler rät

Es gibt wenige, die ihm in Sachen Erfahrung das Wasser reichen können. Und wenn, wie beim „Flying Scotsman“, dazu in einer langen Karriere auch noch viele Erfolge kommen, dann kann man vor einer Weltmeisterschaft schon einmal etwas lockerer auf die kommenden Aufgaben schauen.

Anderson: „Ich hätte geschlagen werden müssen“

„Ich habe eine Menge zu tun in meinem Leben, mit anderen Aufgaben. Im Gegensatz zu früher steht der Dartsport nicht mehr immer an erster Stelle“, sagt Anderson: „Ich habe noch junge Kinder und das nimmt mir eine Menge Zeit weg.“

Die Kinder sind auch der Grund, warum er im Sommer eine längere Zeit an überhaupt keinem Turnier teilgenommen hat: „Da waren Schulferien, also musste ich mir die Zeit nehmen.“

Anderson so gut wie lange nicht mehr

Dass er die Pfeile trotzdem noch so akkurat wie kaum ein anderer auf die Scheibe werfen kann, zeigen seine Ergebnisse in diesem Jahr, in dem ihm so etwas wie eine Wiedergeburt gelungen ist.