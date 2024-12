Darts-WM 2025: "Barney wird Luke schlagen"

„Form ist vorübergehend, aber Klasse ist dauerhaft.“ Diesen Satz betonte Peter Wright in mehreren Interviews nach seinem 3:1-Zittersieg gegen Wesley Plaisier in der zweiten Runde der Darts-WM 2025 .

Wright: „Habe Müll gespielt, aber ...“

Das Timing rettete „Snakebite“ in seinem Auftaktmatch. Sein niederländischer Kontrahent, Debütant im Ally Pally und erst ab kommendem Jahr Tour-Card-Holder, vergab insgesamt zehn Set-Darts zum möglichen 1:1 bzw. später zum 2:2 und verpasste so die Wende.

Darts-WM: Wright kündigt historisches Match an

Der Favorit traf die Doppel in den entscheidenden Momenten und entging damit dem zweiten ganz frühen Aus in Folge bei der Weltmeisterschaft.

Das treibt Wright an

Diesen Satz formulierte er auf der Pressekonferenz mit ernster Miene, kurz danach fing er allerdings zu lachen an. Was er aber meinte: Sollte Raymond van Barneveld sein Auftaktmatch gegen Nick Kenny oder Stowe Buntz und anschließend Weltmeister Luke Humphries schlagen, käme es im Achtelfinale zum Duell mit Wright – sofern der sich gegen den stark aufspielenden Jermaine Wattimena durchsetzt.

„Luke Littler treibt mich an, Luke Humphries treibt mich an. Ich weiß, dass ich ihnen mithalten kann“, sagte der Routinier auf die Frage, was ihn trotz seiner 54 Jahre und mehrerer Formkrisen in den vergangenen Jahren motiviere. Schließlich fügte er mit einem Grinsen auch noch seinen wieder erstarkten Landsmann Anderson hinzu: „Gary spornt mich an.“