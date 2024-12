"Hat mich gebrochen": Deutscher Darts-Debütant mit offenen Worten

Doch seine unfassbar große Freude konnte auch dieser Zwischenfall nicht trüben. Die erstmalige Qualifikation könnte für Gotthardt auch den endgültigen Durchbruch für seine Darts-Karriere bedeuten. Gerade am Oche des legendären Alexandra Palace ging für viele Spieler ihr Stern erst so richtig auf.

Im SPORT1 -Interview gibt der 29-Jährige Einblicke in die Ziele für sein Ally-Pally-Debüt und verrät, wie er es so weit geschafft hat, obwohl der Weg nicht immer einfach war.

„Noch nicht so richtig“ realisiert

Kai Gotthardt: Realisiert habe ich es noch gar nicht so wirklich. Ich glaube, das kommt dann erst, wenn ich mich auf den Weg nach London mache. Es ist im ersten Moment aber ein unglaubliches Gefühl gewesen, als der Matchdart drin war und es ist natürlich ein Traum in Erfüllung gegangen.

Gotthardt: Ich trainiere meine zwei bis vier Stunden am Tag und nehme an Turnieren wie der Modus Super Series teil.

„Ich glaube an mich“

SPORT1: Sie treffen in der ersten Runde auf Alan Soutar. Haben Sie schonmal gegen ihn gespielt? Was erwarten Sie von der Partie?

Gotthardt: Gegen ihn gespielt habe ich noch nicht. Er ist natürlich ein starker Spieler, vor allem ein guter WM-Spieler und hat immer gute Leistungen im Ally Pally abgerufen. Ich glaube, die letzten Monate war er nicht ganz so gut unterwegs. Aber er hat Mitte des Jahres auch ein Players-Championship-Turnier gewonnen. Das wird ein schweres Spiel in der ersten Runde. Aber ich glaube an mich und gucke auf mein Spiel.