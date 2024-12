Was wirklich hinter dem bitteren Tränen-Drama bei der Darts-WM steckte

„Er war etwas angeschlagen“

Menzies sei wegen einer Erkrankung seines Vaters persönlich belastet - so sehr, dass Gilmour ihm von einem WM-Start abgeraten hätte, wird der Manager in der Sun zitiert. „Er wusste aber, dass sein Vater mehr als alles andere wollte, dass er spielt. Das war wichtiger, als dass ich gesagt habe: ,Cammy, spiel nicht bei der Weltmeisterschaft ‘“, erklärte Gilmour die Entscheidung.

„Der enorme Druck und die Aufregung, weil sein Vater krank ist und er außerdem auf der größten Bühne seines Sports spielt“ habe Menzies laut seinem Manager dann übermannt. Zudem leide der Schotte an Asthma und habe sich in den letzten Tage nicht sonderlich gut gefühlt. „Ich habe am Sonntag mit ihm gesprochen und er war etwas angeschlagen“, sagte Gilmour.