Clemens rutscht nach Darts-WM in Weltrangliste ab

Gabriel Clemens rutscht in der Darts-Weltrangliste ab. Die einstige Nummer eins Deutschlands muss nun um einige Majors bangen.

Gabriel Clemens ist in der Darts-Weltrangliste abgerutscht und zum ersten Mal seit mehreren Jahren aus den Top 32 gefallen.

Der „German Giant“ muss nach seinem enttäuschenden Abschneiden - er verabschiedete sich in der zweiten Runde - bei der Weltmeisterschaft um die Teilnahme an mehreren bedeutenden Majors bangen.

Clemens findet sich im in der PDC Order of Merit am Tag nach dem WM-Finale auf Position 37 wieder. Damit liegt die ehemalige deutsche Nummer eins auch hinter seinen Landsmännern Martin Schindler (22.) und Ricardo Pietreczko (30.). Florian Hempel wir auf Rang 53 geführt.