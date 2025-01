Darts-WM 2025: Diese Sport-Ikone überreichte Littler die Trophäe

Nach Minuten der Freude griff John McDonald, Master of Ceremonies der PDC, zum Mikrofon und stellte den ehemaligen britischen Bahnradsportler Sir Chris Hoy vor, der auf der Bühne in Erscheinung trat und wenig später Littler die begehrte Sid-Waddell-Trophy überreichte.

Hoy an Prostatakrebs erkrankt

Beim Schotten wurde Prostatakrebs im Endstadium diagnostiziert. Im Februar machte Hoy, der nur noch wenige Jahre zu leben hat, seine Krebserkrankung öffentlich. Vor dem Turnier hatte WM-Hauptsponsor Paddy Power verkündet, dass er für jede geworfene 180 bei der WM 1.000 Pfund an Prostate Cancer UK , eine Organisation, die Prostatakrebs erforscht und das Bewusstsein der Menschen schärfen will, spenden wird.

„Es ist großartig, dass sie das für wohltätige Zwecke tun, außerdem finde ich es unglaublich, dass so viele 180er geworfen wurden“, sagte Hoy. Insgesamt fielen bei der WM 907 180er-Aufnahmen, was 907.000 Pfund entspricht. Zwei 9-Darter, die zusätzlich 120.000 Pfund an Prostate Cancer UK spülten, erhöhten die Spende auf 1.027.000 Pfund.