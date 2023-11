Darts-WM: Riesenwirbel um angeblichen Traditionsbruch offiziell aufgeklärt!

Der Veranstalter PDC bestätigte in einer Pressemitteilung, dass es sich bei der Meldung um eine Publicity-Aktion gehandelt habe, mit der Turniersponsor Paddy Power auf das Thema Prostatakrebs-Vorsorge habe aufmerksam machen wollen.

PDC unterstützt Anti-Krebs-Kampagne

„Jeder achte Mann ist gefährdet, an Prostatakrebs zu erkranken. Deshalb ist es unser Ziel, sie mit der BIG 180-Kampagne, die dieses Weihnachten nicht zu übersehen ist, genau ins Schwarze zu treffen“, schrieb das irische Glücksspielunternehmen in der Erklärung und fügte hinzu: „Wir möchten uns offiziell entschuldigen, wenn wir Peter Wright, Michael van Gerwen oder einem der anderen Profispieler diese Woche übermäßigen Stress bereitet haben.“

Hauptsponsor spendet für jede 180

Paddy Power will im Zuge der Aktion für jede während des Turniers geworfene 180 1.000 Pfund an Prostata Cancer UK spenden. Im vergangenen Jahr wurde die 180 ganze 901-mal geworfen. Damit könnte am Ende eine Spende im Bereich von einer Million Pfund stehen.