Darts-WM 2025: „Doppel-Desaster“ und Thriller! Price raus

Wildes Viertelfinale bei der Darts-WM! Gerwyn Price ist schon so gut wie raus, meldet sich dann gegen Chris Dobey zurück. Am Ende wird es ein Thriller.

Gegen Chris Dobey unterlag der „Iceman“ 3:5 im Modus Best-of-nine und offenbarte dabei nach einem guten Start massive Probleme auf die Doppel. Am Ende lag seine Trefferquote bei nur 26,8 Prozent und er hatte satte 41 Würfe danebengesetzt.

„Hollywood“ Dobey, zum dritten Mal im WM-Viertelfinale, steht nun erstmals im Halbfinale. Letztes Jahr war er noch dramatisch trotz einer 4:0-Führung an Rob Cross gescheitert.

„Ich war noch niemals so nervös bei einem Doppelwurf bei Matchdarts wie heute“, gestand er bei Sky UK .

„Dobey kann seine ganze Stärke - vor allem in diesem Mitte-90er-Bereich - komplett ausspielen. Vor allem weil Gerwyn Price teilweise kein Doppel mehr treffen kann. Das war haarsträubend“, analysierte SPORT1 -Experte Robert Marijanovic.

Für Price bleibt es bei zwei Halbfinal-Teilnahmen. „41 Darts am Doppel vorbei, alleine in diesem Spiel. Da ist er bei den Top-5 dieser WM mit dabei. Da hat’s definitiv gehakt“, meinte SPORT1 -Kommentator Basti Schwele.

Darts-WM: Perfekter Start von Price

Der Favorit zeigte sich zu Beginn noch nervenstark. Obwohl Dobey anwarf und mit 1:0 in Führung ging, schnappte sich der „Iceman“ den 1. Satz mit 3:2 - dank Average von 103,1 und 100 Prozent Doppelquote.

Erst im 2. Satz vergab er seinen ersten Dart auf Doppel - und wackelte plötzlich, obwohl er da erste Leg noch gewann. Die folgenden sechs Versuche gingen allesamt daneben, erst zum 2:1 in den Legs traf Price wieder. Weil Dobey vor allem im Scoring Probleme hatte, zog der Weltmeister von 2021 mit 2:0 davon.

Dobey meldet sich zurück

„Doppel-Desaster” für Price.

Bei Price mehrten sich dagegen die Probleme: Traf er im 1. Leg des 5. Satzes noch zur eigenen Überraschung das Madhouse, ließ ihn sein Scoring immer wieder im Stich. Dobey nutzte das aus und ging mit 3:2 erstmals in Führung.

Die Doppel-Probleme beim „Iceman“ wurden danach immer schlimmer. Auch das nächste Leg ging trotz zahlreicher Chancen an Dobey, Price stand da schon bei 32 vergebenen Darts. „Das ist ein Doppel-Desaster für Gerwyn Price“, fasste SPORT1 -Kommentator Schwele zusammen. Wenig später verpasste der Ex-Weltmeister erneut auf Doppel-20, Dobey zog auf 4:2 davon.

Laute Buhrufe gegen den „Iceman“

Erst im 7. Satz traf Price mal wieder, feierte sein 1:1 über die Doppel-3 überschwänglich - was ihm laute BuhrRufe des Publikums einbrachte. Wenig später klatschte der Ex-Weltmeister dann noch einmal hämisch in Richtung der Fans.

Plötzlich ließ der „Iceman“ wieder die Muskeln spielen, tanzte auf der Bühne und posierte noch beim Gang in die Pause mit angespannten Oberarmen.

Doch am Ende half es alles nichts: Mit einem kuriosen Finish über zweimal Doppel-18 machte Dobey das Match nach einem wahren Thriller dann doch noch zu.

Als Price gegen Clemens Kopfhörer brauchte

Das Match gegen Dobey stieg exakt zwei Jahre nach einem der kuriosesten Momente überhaupt in der Geschichte der Darts-WM - als Price die Kopfhörer rausholte .

Am 1.1.2023 stand der „Iceman“ dem deutschen Gabriel Clemens im Viertelfinale gegenüber und spielte angesichts der deutlichen Stimmung gegen ihn aus dem Publikum plötzlich mit Ohrschützern weiter - was ihn in der Folge trotzdem nicht davon abhielt, die Fans zu provozieren.