Darts-WM 2025: Düpiert eine Überraschung alle Favoriten?

Nur noch sieben Spiele stehen bei der Darts-WM an, am 3. Januar steht der neue Weltmeister fest. Wer hat die besten Chancen auf den Titel?

Michael van Gerwen (3): Titelchance 20 Prozent

Spätestens mit seinem beeindruckenden 4:2-Sieg gegen Jeffrey de Graaf im Achtelfinale hat MvG, bei dieser WM an Position 3 gesetzt, seine Titelambitionen untermauert. Lediglich elf triple-lose Aufnahmen unterliefen dem dreimaligen Weltmeister in diesem Match - ein brutal starker Wert. Auch die vorherigen zwei Auftritte waren überwiegend souverän. Die Frage ist nun: Wie sehr kann Callan Rydz im Viertelfinale MvG fordern?

Luke Littler (4): Titelchance 25 Prozent

Stephen Bunting (8): Titelchance 10 Prozent

Gegen Kai Gotthardt wäre „The Bullet“ beinahe 0:2 in Rückstand geraten, doch letztlich hatte er keine Probleme mit dem Deutschen. Auch Madars Razma und Luke Woodhouse forderten den Engländer kaum. Der Turnier-Average von 96,62 Punkten ist solide, gegen Wright dürfte es so schwer werden. Bunting tönt dennoch: „Ich bin in der besten Position, in der ich jemals war, um dieses Turnier zu gewinnen.“