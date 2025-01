Darts-WM 2025: "Michael-van-Gerwen-Masterclass"! MVG greift nach WM-Titel

Michael van Gerwen lässt Chris Dobey im Halbfinale keine Chance. In den entscheidenden Momenten schlägt MvG eiskalt zu.

„MvG“ zeigte sich gegen den Masters-Sieger von 2023 über weite Strecken eiskalt, vor allem in den entscheidenden Momenten, wenn „Hollywood“ wackelte, war die Nummer 3 der Welt da. „Michael-van-Gerwen-Masterclass“, verneigte sich SPORT1 -Kommentator Basti Schwele.

„Ich war kurzzeitig so besorgt, als Dobey das 1:2 in den Sätzen gemacht hat. Da war eine Phase, da ging bei Michael nicht viel“, analysierte SPORT1-Experte Max Hopp: „Aber dann hat es Michael geschafft, das Momentum mit einem 10-Darter wieder an sich zu reißen.“