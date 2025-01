Darts-WM 2025: Wieder Finale! Littler-Mania geht weiter

„The Nuke“ zeigte gegen „The Bullet“ einmal mehr eine erstaunliche Leistung, nach 4:0 Satzführung wackelte er nur kurz und setzte sich am Ende mit 6:1 durch.

Darts-WM: Littler „in einer anderen Dimension“

Am Ende stand ein Average von 105 und 44,2 Prozent auf die Doppel. „Es sind einmal mehr Zahlen der Superlative, die Luke Littler hier hinlegt“, betonte SPORT1-Kommentator Basti Schwele: „Man bewertet das oft als selbstverständlich, das darf man aber nicht, weil er Darts vielleicht in einer anderen Matrix, in einer anderen Dimension spielt.“