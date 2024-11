Darts-WM 2025: 2,5 Millionen Preisgeld! So viel kassiert der Weltmeister

Bei der Darts-WM 2025 werden wie im vergangenen Jahr insgesamt 2,5 Millionen Pfund an die 96 Teilnehmer ausgeschüttet. Der Weltmeister kassiert richtig ab. Aber auch für das Aus in der ersten Runde gibt es ein ordentliches Preisgeld.

Auch in diesem Jahr winkt den 96 teilnehmenden Darts-Spieler neben Ruhm und Ehre ein attraktives Preisgeld. Wer kassiert bei der anstehen PDC Darts-WM 2025 ab dem 15. Dezember ( LIVE im TV und STREAM auf SPORT1 ) im Ally Pally am meisten ab?

Wie seit der bis dato letzten Erhöhung im Jahr 2019 werden auch bei der 32. Austragung des von der PDC veranstalteten Mega-Events 2,5 Millionen Pfund (rund 2,9 Millionen Euro) an Preisgeld auf die 96 Teilnehmer verteilt.

Am Ende wartet auf den Weltmeister eine Entlohnung von 500.000 Pfund (rund 580.000 Euro), damit darf er sich auch über einen großen Sprung in der PDC Order of Merit freuen. Der im Finale unterlegene Spieler tröstet sich mit 200.000 Pfund (rund 230.000 Euro).