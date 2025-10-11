Darts-WM 2026: "Queen of the Palace" erneut qualifiziert

Annabella Aulinger , Julius Schamburg 11.10.2025 • 21:26 Uhr Fallon Sherrock sichert sich einen Platz bei der Darts-WM 2026. Der Publikumsliebling ist zum sechsten Mal beim größten Major des Jahres dabei.

Fallon Sherrock hat sich erfolgreich für die Darts-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert. Die „Queen of the Palace“ tritt somit zum sechsten Mal bei der WM im Alexandra Palace an.

Da sich Beau Greaves am Samstag über die Development-Tour vorzeitig für die WM qualifizierte und dort rechnerisch nicht mehr aus den Top-3 zu verdrängen ist, qualifizierte sich Sherrock wiederum über die Rangliste der PDC Women‘s Series.

Darts-WM: Greaves, Sherrock und Ashton sicher dabei

Denn dort liegt Greaves nach 20 von 24 gespielten Turnieren mit 29.600 Pfund Preisgeld uneinholbar in Führung. Da die Dominatorin ihr WM-Ticket aber bereits sicher hat, sind die beiden besten noch nicht anderweitig qualifizierten Spielerinnen beim größten Major des Jahres mit dabei.

In der Women‘s Series stehen noch vier Events aus und Sherrock hat bisher 11.900 Pfund Preisgeld eingespielt. Die drittplatzierte Lisa Ashton (9,900 Pfund) ist bereits über ihren Triumph beim World Matchplay sicher qualifiziert. Auf Position vier liegt aktuell Noa-Lynn van Leuven (7,600 Pfund).

Sherrocks Vorsprung auf die weiteren Konkurrentinnen ist bereits so groß, dass sie rechnerisch nicht mehr aus den Top-4 verdrängt werden kann. Damit ist Sherrock die WM-Teilnahme nicht mehr zu nehmen.