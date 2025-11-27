Darts: Kult-Firma enthüllt Sammlerstücke

SPORT1 27.11.2025 • 21:48 Uhr Gute Nachrichten für alle Darts-Fans: Die Professional Darts Corporation (PDC) und Panini präsentieren ihre erste Kollektion zur Weltmeisterschaft.

Die Professional Darts Corporation (PDC) und Panini, der weltweit größte Hersteller von Sportsammelbildern, haben ihre erste Kollektion zur Weltmeisterschaft vorgestellt. Zum ersten Mal können sich Fans als Sammler versuchen, wie man es sonst vor allem vom Fußball kennt.

Mit 312 Stickern, darunter spezielle Folien- und Chase-Artikel, würdigt die Kollektion die größten Namen des Sports – aktuelle Titelanwärter wie Luke Littler, Luke Humphries und Michael van Gerwen sowie Ikonen des Sports wie den legendären Phil Taylor. Die Bilder sind ab sofort erhältlich.

„Der Sport wächst mit unglaublicher Geschwindigkeit“

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Panini bei der ersten PDC World Darts Championship Sticker Collection“, wird Matt Porter, Geschäftsführer der PDC, in einer Mitteilung zitiert: „Der Sport wächst weiterhin mit unglaublicher Geschwindigkeit und diese Kollektion bietet den Fans eine neue, unterhaltsame Möglichkeit, die Spieler und das Turnier zu feiern.“

Sammeln möchte unter anderem auch Stephen Bunting. „Ich bin seit meiner Kindheit ein Fan von Panini, daher ist die Suche nach meinem eigenen Sticker ein ganz besonderer Moment für mich. Das zeigt, wie weit sich Darts entwickelt hat. Ich kann es kaum erwarten, mein Album zu füllen“, sagte die aktuelle Nummer vier der Welt.