Betrug bei der Darts-WM? Cullen legt gegen Suljovic nach

Maximilian Huber 26.12.2025 • 15:37 Uhr Zwischen Mensur Suljovic und Joe Cullen erhitzen sich bei der Darts-WM die Gemüter. Cullen wirft dem Österreicher Betrug vor - und bleibt auch Tage später bei seiner Meinung.

Darts-Star Joe Cullen hat im Streit mit Mensur Suljovic nachgelegt und nochmals klargestellt, dass er auch Tage nach dem Vorfall bei der Weltmeisterschaft das Verhalten des Österreichers als „Betrug“ ansehe.

„Ich habe das schon immer gesagt, seit ich angefangen habe zu spielen: Wenn man etwas tut, um den anderen Spieler absichtlich zu beeinflussen, dann ist das meiner Meinung nach Betrug“, befand der Engländer im Gespräch mit der Lokalzeitung Telegraph and Argus aus seiner Heimatstadt Bradford. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Schwere Vorwürfe gegen Mensur Suljovic

In Runde zwei der Darts-WM in London waren Suljovic und Cullen aufeinandergetroffen. Der Österreicher gewann die Partie mit 3:1 in Legs, Cullen lederte anschließend in den sozialen Medien gegen seinen Kontrahenten.

Der Engländer warf Suljovic Betrug vor: „Wenn das Darts ist, will ich damit nichts zu tun haben!“, schrieb Cullen in einem Beitrag bei X kurz nach der Partie: „Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Die alte Garde wird sagen, dass das zum Spiel gehört, aber wie auch immer man es formuliert – es ist BETRUG!"

Cullen spielte in seiner Wortmeldung auf die Verhaltensweise des Österreichers während des Spiels an. Suljovic hatte immer wieder aufreizend lange gejubelt und sich bei seinen Würfen viel Zeit gelassen. Einmal winkte er Cullen etwas abfällig hinterher.

Im Gespräch mit Telegraph and Argus räumte Cullen ein, dass seine Wortmeldung im Anschluss an die Partie „ein kleiner Aussetzer“ gewesen sei. Von der Begrifflichkeit „Betrug“ wollte er jedoch nicht zurückweichen.

„Er wurde sogar vom Referee verwarnt, was ich noch nie gesehen habe“, erklärte er. Deshalb könne er mit dem Finger auf Mensur zeigen und sagen, er habe sich „wie ein A****loch“ verhalten. „Ich weiß, dass er meistens so spielt, aber diesmal war er noch schlimmer als sonst.“

Dass Suljovic mit einem Drei-Dart-Average von lediglich 81,95 Punkten gewinnen konnte, nervt Cullen am meisten. „Letztendlich war Mensur schlecht und ich habe mich davon beeinflussen lassen, was eher mein Problem ist. Ich hätte dieses Spiel locker gewinnen müssen.“

Suljovic reagiert irritiert

Cullen erntete für seine Kommentare nach dem Spiel nicht gerade viel Sympathie. Auch Suljovic reagierte irritiert, als er nach dem Spiel auf die Vorwürfe des Engländers angesprochen wurde: „Mit was war er unzufrieden? Dass er verloren hat?“, fragte der Österreicher auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. „Er soll mir sagen, was ich falsch gemacht habe.“

Superstar Luke Littler reagierte auf den Vorfall und stellte sich auf die Seite des Wieners. „Nein, das ist kein Betrug. So spielt er einfach, er spielt einfach langsam“, verteidigte der 18-Jährige den Stil des Österreichers.