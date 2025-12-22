Darts-WM: Betrügt Suljovic? Littler wird deutlich

Moritz Pleßmann 22.12.2025 • 10:10 Uhr Luke Littler reagiert auf die Betrugsvorwürfe gegen Mensur Suljovic. Vor dem direkten Duell bei der Darts-WM nimmt er den Österreicher in Schutz.

Weltmeister Luke Littler hat vor seinem direkten Duell in Runde drei der Darts-WM auf die Betrugsvorwürfe gegen Mensur Suljovic reagiert.

„Nein, das ist kein Betrug. So spielt er einfach, er spielt einfach langsam“, verteidigte der 18-Jährige den Stil des Österreichers auf der Pressekonferenz nach seinem 3:0-Erfolg gegen David Davies.

Suljovic-Gegner Joe Cullen erhob nach seiner 1:3-Niederlage schwere Vorwürfe gegen den 53-Jährigen und warf ihm sogar Betrug vor. Suljovic hatte häufiger aufreizend lange gejubelt und sich bei seinen Würfen viel Zeit gelassen. Einmal winkte er Cullen etwas abfällig hinterher.

Darts-WM: Littler verteidigt Suljovic

„Er hat das Tempo ein bisschen verlangsamt, aber da war nichts falsch dran. Joe hat das offensichtlich anders gesehen“, befand Littler. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Ähnlich hatte es auch Suljovic auf der Pressekonferenz eingeschätzt: „Ich habe nie etwas Schlechtes gemacht. Ich mag Joe, aber ich weiß nicht, was er hatte. Vielleicht war es, weil ich da ein bisschen gejubelt habe. Aber es war nichts Ernstes.“

Darts-WM: Suljovic hatte so eine Ahnung

Nun treffen Suljovic und Littler in der Runde der letzten 32 aufeinander. Suljovic hatte, was diese Begegnung anging, offenbar schon eine Vorahnung, wie Littler verriet.

„Er hat mir vor dem Turnier geschrieben: ‚Wir sehen uns in Runde drei.‘ Ich habe ihm nur viel Glück gewünscht, ich habe nicht gesagt, dass wir uns sehen werden“, verriet „The Nuke“ im Interview mit SPORT1.

„Aber jetzt sind wir hier, also hoffe ich, dass wir nach Weihnachten ein gutes Spiel haben werden“, sagte Littler.