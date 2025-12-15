Darts-WM: Nächster Gegner fix! Merk trifft auf Ex-Weltmeister

SID 15.12.2025 • 18:40 Uhr In der zweiten Runde der Darts-WM in London bekommt es Arno Merk mit Ex-Weltmeister Peter Wright zu tun. Der deutsche Debütant war am Donnerstag erfolgreich in das Turnier gestartet.

Debütant Arno Merk bekommt es bei der Darts-WM in London in der zweiten Runde mit Ex-Weltmeister Peter Wright zu tun. Der Schotte meisterte sein Auftaktmatch gegen die Niederländerin Noa-Lynn van Leuven am Montag souverän mit 3:0 und folgte dem Deutschen in die nächste Runde.

Merk hatte bereits am Donnerstagabend den früheren Viertelfinalisten Kim Huybrechts ausgeschaltet.

Darts-WM: Wright wurde 2020 und 2022 Weltmeister

Wright ist derweil ein ganz anderes Kaliber. „Snakebite“ wurde 2020 und 2022 Weltmeister, im Vorjahr war für ihn im Viertelfinale Schluss.