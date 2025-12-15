Darts-WM: Nächster Gegner fix! Merk trifft auf Ex-Weltmeister

Debütant Arno Merk bekommt es bei der Darts-WM in London in der zweiten Runde mit Ex-Weltmeister Peter Wright zu tun. Der Schotte meisterte sein Auftaktmatch gegen die Niederländerin Noa-Lynn van Leuven am Montag souverän mit 3:0 und folgte dem Deutschen in die nächste Runde.
Darts: Merk trifft auf Ex-Weltmeister
In der zweiten Runde der Darts-WM in London bekommt es Arno Merk mit Ex-Weltmeister Peter Wright zu tun. Der deutsche Debütant war am Donnerstag erfolgreich in das Turnier gestartet.
Merk hatte bereits am Donnerstagabend den früheren Viertelfinalisten Kim Huybrechts ausgeschaltet.
Darts-WM: Wright wurde 2020 und 2022 Weltmeister
Wright ist derweil ein ganz anderes Kaliber. „Snakebite“ wurde 2020 und 2022 Weltmeister, im Vorjahr war für ihn im Viertelfinale Schluss.
Der Österreicher Mensur Suljovic zog derweil ebenfalls souverän in die zweite Runde ein. Der 53-Jährige schlug den Kanadier David Cameron mit 3:1 und trifft nun auf den Engländer Joe Cullen.