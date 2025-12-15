Darts-WM 2026: Peter Wright gewinnt Duell gegen Transfrau Noa-Lynn van Leuven

Peter Wright ist bei der Darts-WM 2026 ohne Probleme in die zweite Runde eingezogen.
„Snakebite“ souverän weiter
Der zweimalige Weltmeister (2020 und 2022) gewann sein Erstrundenmatch gegen die Niederländerin Noa-Lynn van Leuven mit 3:0 in Sätzen. Wright verwandelte seinen zweiten Matchdart auf der Doppel-12.
Darts-WM: Wright überzeugt mit starker Doppelquote
„Snakebite“ spielte dabei 83,51 Punkte im Drei-Dart-Average und überzeugte mit einer Doppelquote von 56,3 Prozent. „The Duchess“ kam auf 82,87 Punkte im Average und traf nur 18,8 Prozent der Würfe auf die Doppel.
Mit Transfrau van Leuven ist die zweite von fünf teilnehmenden Frauen ausgeschieden. So viele Frauen waren bei der WM noch nie mit dabei. Der vorherige Rekord lag bei drei Teilnehmerinnen. Die Erstrundenmatches von Beau Greaves, Fallon Sherrock und Gemma Hayter stehen noch aus.
Der Wunsch eines Deutschen geht in Erfüllung
In der zweiten Runde trifft Wright auf Arno Merk. Damit geht auch der Wunsch Merks in Erfüllung, denn er konnte es „kaum erwarten“, gegen Wright anzutreten.
Merk eröffnete die Darts-WM und konnte überraschend sein Auftaktmatch gegen den Belgier Kim Huybrechts gewinnen (3:1).