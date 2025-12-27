Darts-WM 2026: Diese Lieder singen die Fans im Ally Pally

Stefan Junold , Julius Schamburg 27.12.2025 • 14:34 Uhr Was wird eigentlich bei der Darts-WM im Ally Pally alles im Publikum gesungen? Welcher Song ist am beliebtesten und was singen die deutschen Fans? SPORT1 klärt auf!

Der Alexandra Palace ist für seine herausragende Stimmung bekannt. Da dürfen natürlich auch die passenden Songs in der Zuschauermenge nicht fehlen. SPORT1 hat die beliebtesten Songs bei der Darts-WM aufgelistet und erklärt, was es damit auf sich hat. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Die Darts-Hymne schlechthin: „Chase the Sun“

Die unangefochtene Nummer eins unter den Hymnen ist wohl „Chase the Sun“. Die Musik des Darts ertönt jedes Mal, wenn das Spiel in eine Satzpause geht, und umso lauter, sobald ein Match beendet ist. „Chase the Sun“ von Planet Funk ist aus dem Darts-Sport längst nicht mehr wegzudenken. Außerdem ist der Text „Tö tö tötötööö tö tö tö tö tööö tö tö tö tö tööö oi oi oi!“ relativ simpel und lässt sich nach dem ein oder anderen Bierchen immer noch gut trällern.

„Yaya Yaya, Kolo Kolo!“

Auch sehr beliebt: „Yaya Kolo“. Dort werden die Namen der beiden ehemaligen Fußballer Yaya Touré (ehemals Manchester City & FC Barcelona) und Kolo Touré (ehemals FC Arsenal & FC Liverpool) im Wechsel skandiert: „Yaya! Yaya Yaya! Yaya Yaya! Yaya Yaya Touré! Kolo! Kolo Kolo! Kolo Kolo! Kolo Kolo Touré!“ Dazu strecken die Leute ihre Arme zu „Yaya“ zunächst rhythmisch nach oben, zu „Kolo“ nach unten.

„Feed the stands! Let them know it‘s Christmas time“

Eine echtes Battle auf den Rängen liefern sich die verschiedenen Bereiche. Gerne ärgern die Fans auf den vermeintlich billigen Plätzen diejenigen auf den besseren Plätzen direkt an der Bühne. Im Song oben provozieren die Tische: „Füttert die Tribünen! Lasst sie wissen, dass Weihnachten ist“, es folgt dann ein „Boring, boring tables“, weil es in der Mitte angeblich so ruhig sei. Der Konter darauf: „We pay your benefits“ („Wir zahlen eure Sozialhilfe“).

„Don‘t take me home!“

Einen weiteren Gassenhauer gibt es melancholisch bei folgendem Text, der bierselig aus den Kehlen kommt: „Don‘t take me home, please don‘t take me home. I just don‘t wanna go to work. I wanna stay here and drink all ya beer! Please don‘t, please don‘t take me home!“

„Barney Army!“

Der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld, der bei der Darts-WM 2026 allerdings bereits in der ersten Runde ausschied, hat einen großen Fankreis - und einen eigenen Schlachtruf: „Barney army! Barney army!“ wird angestimmt, wenn der Niederländer die Bühne betritt und die Fans verzückt.

Deutsche Fan-Songs im Ally Pally

Aber auch die deutschen Fans haben ihre eigenen Songs mit in den Ally Pally gebracht. Besonders beliebt, der Klassiker „Oh, wie ist das schön“, aber auch „Allee, Allee, Allee, eine Straße, viele Bäume“ von Tim Toupet wird immer wieder gerne angestimmt.

„Taylor Wonderland“

Einen hohen Wiedererkennungswert hat „Taylor Wonderland“, ursprünglich geschrieben für Darts-Legende Phil Taylor. „There‘s only one Phil Taylor - one Phil Taylor - walking along, singing this Song - walking in a Taylor Wonderland“. Der Song ist allerdings flexibel umtextbar auf viele Namen und wird gerne bei englischen Publikumslieblingen wie Luke Littler und Stephen Bunting gesungen.

„Hey Baby“

Ebenfalls ein Klassiker ist „Hey! Baby“ von Bruce Channel. Bekannt wurde der Song in der Darts-Szene durch SPORT1-Experte Max Hopp, der zu der Musik einläuft. Im deutschsprachigen Raum verhalf DJ Ötzi dem Lied zur Popularität.

„Stand up, if you love the darts“

Eine Aufforderung zum Aufstehen ist auch sehr beliebt: „Stand up, if you love the Darts!“ wird dann skandiert und die Arme in die Höhe gereckt. Alternativ werden auch mal die Schuhe ausgezogen und dem Rest der Halle präsentiert. „Shoes off, if you love the Darts“, heißt es dann alternativ.

„Give it up“

Zum Refrain von KC and the Sunshine Band und deren „Give it up“ wird „Na na na na na na na, Peter, Peter Wright“ angestimmt. Ursprünglich wurde die Melodie jedoch für den Niederländer Vincent van der Voort, der wenige Tage vor der Darts-WM 2026 seinen Rücktritt bekanntgab, gegrölt.

„Scotland get battered“